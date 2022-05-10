上海新增3014宗本土感染多6死 北京增74人染疫（第二版）

上海疫情趨緩，昨（9日）新增234宗本土確診及2,780宗本土無症狀感染，總數3,014宗，另有6宗死亡。北京新增61宗本土確診及13宗本土無症狀感染。

（第二版更新於10:35 新增上海將增加防範區核酸篩查頻次）

上海再增3014宗感染

上海昨新增234宗確診及2,780宗無症狀感染，其中156宗確診為既往無症狀感染者轉歸，78宗確診和2,775宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海當日新增6宗本土死亡，平均年齡79.5歲，最小年齡65歲，最大年齡90歲。6位患者合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及晚期腫瘤，包括肺癌晚期、冠心病、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿爾茲海默症、糖尿病、腎功能不全等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病或惡性腫瘤。

在今日的上海市疫情防控新聞發布會上，市衛生健康委副主任趙丹丹表示，近階段開展了基於三區（封控區、管控區、防範區）劃分的「抗原+核酸」組合篩查。從篩查結果看，5月9日全市共劃分封控區9,191個，涉及人口數211萬；管控區18,925個，涉及人口數327萬；防範區46,156個，涉及人口數1,792萬。

上海將增加防範區的核酸篩查頻次

他說，在流調中發現，有一些陽性感染者是來自防範區的流動人員。為盡快消除隱患，將增加防範區的核酸篩查頻次，在本周內（5月8日至14日），各區應至少對防範區內開展2次核酸檢測。

至於上海封控已久為何還有陽性，單日新增為何下降緩慢，市疾控中心副主任孫曉冬表示，當前仍處疫情防控關鍵時期，昨天仍有2,000多宗實際新增陽性感染者，絕大多數都是在隔離管控中發現的，而從地區分布上來看，這些陽性感染者中的90%以上都來自於中心城區和近郊區，這些地區往往是老舊小區、舊式里弄和城鄉結合部，包括城中村比較集中的區域。

孫曉冬表示，這些老舊小區、舊式里弄和城中村人口密度高、居住條件和衛生環境相對較差，廚衛共用或使用公共廁所等現象較為普遍，存在較多容易導致病毒傳播的風險環節。如果管理不善不細，個別人存在僥幸心理逃避篩查、防控措施不到位等等原因，哪怕是極個別現象，也會影響到疫情防控的質量和效率。

孫曉冬表示，因此，下一階段要繼續嚴格落實以「四應四盡」為核心的各項防控措施，特別是以老舊小區、城中村等作為重點開展拔點攻堅工作，強化定期篩查，繼續開展環境整治，努力消除可能存在在的風險因素和環節。

另外，北京新增61宗本土確診及13宗本土無症狀感染。

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責任編輯：尹航

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