孫春蘭：堅持「動態清零」 大城市建步行15分鐘核酸採樣圈

內地新冠肺炎疫情持續，國務院副總理孫春蘭昨日（9日）表示，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，並提出要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。

國務院聯防聯控機制昨日召開電視電話會議，孫春蘭強調，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為中共二十大勝利召開營造良好環境。

▲ 孫春蘭（資料圖片）

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她指出，中國疫情防控進入應對Omicron流行新階段，要進一步壓實「四方」責任，落實「四早」要求，升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，刻不容緩做到「四應四盡」，盡快實現社會面清零。

對緩報瞞報追責 最大限度減少疫情對生產生活影響

她又表示，要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和渠道，及時公開透明發布疫情信息，對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標準，做好規劃選址和基礎設施、必備物資准備，確保需要時24小時內投入使用。

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同時，要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

責任編輯：林佩怡

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