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【菲律賓大選】小馬可斯壓倒大勝 美媒：中國的勝利

國情動向 10:50 2022/05/10

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【菲律賓大選】小馬可斯壓倒大勝 美媒：中國的勝利

菲律賓大選初步結果出爐，前總統馬可斯之子小馬可斯（Bongbong Marcos）得票超出對手、現任副總統萊尼羅布雷多（Leni Robredo）一倍，當選菲律賓新一任總統。小馬可斯的競選搭擋、現任總統杜特爾特女兒薩拉（Sara Duterte）在副總統選舉中同樣順利贏出。鑑於萊尼羅布雷多外交態度親美疏華，與杜特爾特有所矛盾，分析認為隨住小馬可斯與薩拉組合上台執政，菲律賓會採取對中國更為親和的外交政策，較少出現過去幾年杜特爾特對華溫和，但其下部分官員強硬的現象。

小馬可斯今屆競選中民望一直領跑，是為大熱門；大選投票前，美國有線新聞網（CNN）分析已形容，今屆菲律賓大選可能是中國的勝利。

菲律賓傳統上與美國關係密切，美國亦視菲律賓為亞太戰略要地；但杜特爾特上任以來採取疏美親華態度，威脅廢除美國駐軍協議，同時也未有利用2016年「南海仲裁案」挑戰中國南海主權，着重與中國建立經貿合作。

小馬可斯對「南海仲裁案」態度與杜特爾特大致相同。他雖然表示，菲律賓「不會放棄一寸領土」，但改善菲律賓與中國關係會是自己的要務。他形容，「南海仲裁案」只有一方參與，根本不是仲裁。

與此同時，小馬可斯的副總統搭擋薩拉亦主張，菲律賓應與中國雙邊解決南海爭端，而非尋求外部力量介入。

相比之下，萊尼羅布雷多擺出強硬態度，揚言自己首步就是要「讓北京承認南海仲裁案」，並把這作為菲律賓與中國合作的前題。

CNN稱，菲律賓新一屆政府如何看待「南海仲裁案」，同樣會影響東南亞其他與中國有南海主權爭議國家的態度。

不過，分析認為小馬可斯政府在多大程度上傾向中國，仍受制於菲律賓國內期望看到政府務實，但比杜特爾特較為堅定的對華態度。

菲律賓理工大學（Polytechnic University of the Philippines）政治學教授Richard Heydarian表示，小馬可斯需要面對對中國持批評態度的菲律賓軍方建制，而儘管很多菲律賓民眾都支持與中國經貿關係，但杜特爾特對華魅力攻勢卻未有獲得充分回報。

亦有意見認為，菲律賓無論如何都會在中美之間保持一定平衡，小馬可斯即使尋求與中國深化關係，也不代表菲美關係會成為代價，因為新總統上台本身就給予了菲美改善關係的機會。

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責任編輯：連兆鋒

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