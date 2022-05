內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人

特斯拉(Tesla)創始人馬斯克(Elon Musk)有了「中國版的分身」?美國當地時間5月9日,Twitter上有網民發布馬斯克和「中國版馬斯克」照片的對比圖,並問馬斯克:「我們該部署一個中國版馬斯克當誘餌嗎?」

馬斯克本人親自回應稱:「我想見見這個人(如果他是真的)。考慮到現在的深度換臉技術(Deep fake),很難分辨(是不是真人)」。

I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.