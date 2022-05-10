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內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人

社會熱點 11:50 2022/05/10

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特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）有了「中國版的分身」？美國當地時間5月9日，Twitter上有網民發布馬斯克和「中國版馬斯克」照片的對比圖，並問馬斯克：「我們該部署一個中國版馬斯克當誘餌嗎？」

馬斯克本人親自回應稱：「我想見見這個人（如果他是真的）。考慮到現在的深度換臉技術（Deep fake），很難分辨（是不是真人）」。

I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.

隨後，「中國版」馬斯克的「馬一龍0」在其微博上隔空回應稱：「我就在這裡，我也很想見你，我愛你。你是我的英雄」。微博IP地址顯示，該名博主位於河北。

事件一度登上微博熱搜榜第一位，不過，有內地網民留言提醒稱：「如果是AI換臉，小心馬斯克律師信」。

觀察者網報道，去年12月，該名博主就曾因其發布影片中的長相酷似馬斯克，而在海內外走紅。有人按照馬斯克的英文名，幫男子取了個「易隆馬」（Yi Long Musk）的中文名字。不過，不少網民質疑他使用深度偽造技術換臉，但這名當事人為了闢謠同意做直播來證明自己是如假包換的。當時馬斯克還曾在Twitter上調侃稱，自己可能有中國血統（Maybe I’m partly Chinese!）。

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責任編輯：蒯宇澄

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