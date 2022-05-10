  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平出席共青團成立百年大會：注重發展黨員 確保紅色江山永不變色

社會熱點 12:11 2022/05/10

分享：

分享：

慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會今日在北京舉行，中共總書記習近平出席並發表講話。習近平表示，各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，特別是要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，確保紅色江山永不變色。

習近平細數各個時期，廣大團員青年的各個貢獻，為中國的建設建立重要功勳。習近平並稱，歷史和實踐充分證明，共青團不愧為中國青年運動的先鋒隊，不愧為黨的忠實助手和可靠後備軍。

習近平給共青團提出四點希望：第一，堅持為黨育人，始終成為引領中國青年思想進步的政治學校。第二，自覺擔當盡責，始終成為組織中國青年永久奮鬥的先鋒力量。第三，心系廣大青年，始終成為黨聯繫青年最為牢固的橋梁紐帶。第四，勇於自我革命，始終成為緊跟黨走在時代前列的先進組織。

習近平表示，中國共產黨始終向青年敞開大門，熱情歡迎青年源源不斷成為黨的新鮮血液。共青團要履行好全團帶隊政治責任，規範和加強少先隊推優入團、共青團推優入黨工作機制，著力推動黨、團、隊育人鏈條相銜接、相貫通。各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，特別是要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，確保紅色江山永不變色。

共青團是中國共產黨領導的青年群團組織，被稱為是中國共產黨的助手和後備軍。入團對象與資格是14歲到28歲之間的中國青年。截至2021年年底，共青團員7,371.5萬名。

習近平下令穩增長 據報要求今年GDP增速超過美國

習近平與德總理視像會晤 指要避免烏克蘭衝突擴大化

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
北京 習近平 中國共產黨 地緣政治 人口

上一篇文章

雪櫃食物被掉家具被噴消毒劑 江蘇睢寧防疫人員入屋消毒惹議（有片）

下一篇文章

內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款