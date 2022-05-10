習近平出席共青團成立百年大會：注重發展黨員 確保紅色江山永不變色

慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會今日在北京舉行，中共總書記習近平出席並發表講話。習近平表示，各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，特別是要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，確保紅色江山永不變色。

習近平細數各個時期，廣大團員青年的各個貢獻，為中國的建設建立重要功勳。習近平並稱，歷史和實踐充分證明，共青團不愧為中國青年運動的先鋒隊，不愧為黨的忠實助手和可靠後備軍。

習近平給共青團提出四點希望：第一，堅持為黨育人，始終成為引領中國青年思想進步的政治學校。第二，自覺擔當盡責，始終成為組織中國青年永久奮鬥的先鋒力量。第三，心系廣大青年，始終成為黨聯繫青年最為牢固的橋梁紐帶。第四，勇於自我革命，始終成為緊跟黨走在時代前列的先進組織。

習近平表示，中國共產黨始終向青年敞開大門，熱情歡迎青年源源不斷成為黨的新鮮血液。共青團要履行好全團帶隊政治責任，規範和加強少先隊推優入團、共青團推優入黨工作機制，著力推動黨、團、隊育人鏈條相銜接、相貫通。各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，特別是要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，確保紅色江山永不變色。

共青團是中國共產黨領導的青年群團組織，被稱為是中國共產黨的助手和後備軍。入團對象與資格是14歲到28歲之間的中國青年。截至2021年年底，共青團員7,371.5萬名。

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責任編輯：尹航

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