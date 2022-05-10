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雪櫃食物被掉家具被噴消毒劑 江蘇睢寧防疫人員入屋消毒惹議（有片）

社會熱點 12:22 2022/05/10

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內地新冠肺炎疫情未了，再有地方防疫措施引發爭議。近日網傳一段影片顯示，有防疫人員入屋消毒，丟棄雪櫃食物，又在屋內各個角落噴灑消毒劑，包括梳化、衣物等，網民質疑做法粗暴，並可能造成屋內物品損毀。

江蘇徐州睢寧縣宣傳部工作人員回應稱，網傳片段是根據當地防疫政策，對陽性病例和無症狀感染者住所消毒，全程錄音錄像，按專家指導意見結合消殺要求執行，雪櫃內物品按要求處置，並稱事後已為居民補償食品及消毒禮包。

    點擊圖片放大
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有網民認為有關回應避重就輕，追問如何賠償家具、電器等的損失，有沒有更好的消毒方法。另外，有網傳截圖稱，有人隔離完回家後，發現雪櫃內的東西被扔在地上，已發臭並長出蛆蟲，但未提及地點。

法律學者童之偉質疑上海強送民眾方艙隔離屬非法 微博遭禁言

內地網民回應：

其他地方會不會效仿甚至層層加碼？

家具呢？木地板呢？貴重物品和真絲衣物呢？更別說別的了

損失的財產，是靠米麵油能換來的？？那得多少米麵油？？？

光是想像一下自己的私人空間被一群人侵入，自己辛辛苦苦搞的裝修和心愛的物品被浸泡在消毒液裡，我都要瘋了

會腐蝕家具家電嗎？那麼濕，發霉怎麼辦？給晾乾通風嗎？晾乾以後都能繼續使用嗎？拜託回應下重點！

責任編輯：林佩怡

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