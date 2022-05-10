上海「上門消毒」「一人陽性整棟隔離」惹議 當局這樣回應

上海市疫情趨緩，惟防疫未見放鬆，一些地區近期在採取「上門消毒」、「一人陽性整棟隔離」引發民眾不滿，上海市疾控中心官員今天（10日）解釋密接、次密接人群的判定標準，並強調判定原則絕不能搞簡單化、一刀切。

上海一些地區的防疫手段引發質疑，華東政法大學憲法學教授童之偉早前在社交媒體發文警告，上海在防疫上的兩項措施「引起的事態非常嚴重」，「可能造成某種法制災難」。他提到的兩項防疫措施分別是強制送居民入方艙隔離及強制入宅消毒。不過，之後童之偉遭到禁言。

強調不能搞簡單化、一刀切

據澎湃新聞報導，針對一棟樓裡若出現陽性感染者，是否全樓居民都要集中隔離，以及如何判定密接、次密接人群的問題，上海市疾控中心副主任孫曉冬在疫情防控發布會上說，密接和次密接的判定是流行病學調查專業人員根據國家和上海市制定的有關防控工作方案的要求，結合國家專家組的建議以及流行病學調查的結果和大數據排查的信息，綜合判定。



密接是指從疑似病例和確診病例症狀出現前四天開始，或無症狀感染者標本採樣前四天開始，與其有近距離接觸但未採取有效防護的人員，或暴露於可能被污染環境的人員等。次密接是指與上述密接共同居住、工作和學習等接觸頻繁的人員。



孫曉冬說，如果陽性感染者為嚴格靜態管理人員，即處於嚴格管理下的非流動性包括足不出戶的人員，居所具有獨立廚衛條件，那麼與陽性感染者共同居住生活的人員就是密接，同樓層及處於其上下樓層的居民則為次密接。

如果陽性感染者的居所不具有獨立廚衛條件，那麼除了與其共同居住生活的人員為密接之外，與其共用廚衛以及居住在同一樓層或同一村宅的日常有接觸的人員也要判為密接，而其所在樓棟/村宅的其他居民則為次密接。

孫曉冬強調，這只是判定的原則，具體還需要根據現場調查和風險評估的結果等進行綜合判定，絕不能搞簡單化、一刀切。

指入戶消毒是疫情防控的重要一環

至於入戶消殺問題，上海市住房城鄉建設管理委副主任金晨指，開展入戶消毒是整個疫情防控的重要一環，要感謝感染者和家屬對消毒工作的配合和理解。當局也會在下階段不斷加強管理，改進工作。

據她介紹，入戶消毒針對的是陽性感染者家庭，但有一個例外，就是對於老舊小區內存在廚衛合用的情況，按照《上海市成片老舊小區終末消毒技術方案》，如果陽性感染者與相鄰周邊住戶共用廚房及衛生間，對與其共用廚房、衛生間的住戶室內，也需要開展終末消毒。

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責任編輯：蒯宇澄

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