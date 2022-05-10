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70歲老漢手機無法掃描行程碼 滯留無錫火車站3天

社會熱點 13:03 2022/05/10

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在內地疫情防控措施下，口罩、健康碼、行程碼是出行必備之物。一位70歲的安徽老人因使用老年機（老人手機）無法掃描行程碼，滯留在無錫車站3日。無錫站回應指，已會同公安部門協助老人購買返程車票，安排臨時住所。

據內媒報道，老人自述名叫朱長貴，是安徽人。他說，自己在無錫火車站等了3天，也買了3次車票，「退3次，每次扣掉我百分之二十（手續費）」，又稱自己已做過核酸檢測。他說，自己的老年機掃描不了健康碼，滯留在車站。

上海鐵路局無錫站官方微博昨晚（9日）回應指，經初步核查，該老人5月8日在購票後因持非智能手機，無法出示門鈴碼，也無法出示核酸有效證明，且無同行人員，造成無法進站。車站了解相關情況後，已會同公安部門協助該旅客購買了5月10日的返程車票，安排臨時住所，提供必要的幫困。下一步，車站將在認真落實疫情防控政策的基礎上，更加精準做好特殊困難旅客服務工作。

在無錫站的這則微博下，有網民稱，

最終老人能順利踏上回家路就好，希望鐵路能在落實疫情防控政策的基礎上，更好地服務好特殊困難旅客。

鐵路工作人員幫助旅客解決生活困難，這點還是值得表揚的，畢竟現在疫情這麼嚴重，防控措施還是要遵守的，最後老人順利回家就好

老人說他在火車站呆了三天了，工作人員為什麼就不願意幫助一下，工作人員是家裡沒有老人嗎。非得把事情鬧上新聞才願意幫忙

上海「上門消毒」「一人陽性整棟隔離」惹議 當局這樣回應

雪櫃食物被掉家具被噴消毒劑 江蘇睢寧防疫人員入屋消毒惹議（有片）

責任編輯：尹航

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