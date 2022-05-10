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在岸人民幣一度收復6.7 四部門：保持人幣匯率合理均衡水平上基本穩定

經濟脈搏 13:10 2022/05/10

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人民幣兌美元匯率連跌多日後，今日（10日）早段在岸人民幣一度大跌逾200點，穿破6.74關口，刷新逾1年半新低，隨後跌幅收窄，中午倒升，收復6.7關口。

據國家發改委網站今日消息，國家發改委、工信部、財政部、人民銀行發布關於做好2022年降成本重點工作的通知，當中提到保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。官媒今日亦喊話，業內人士普遍認為，保持人民幣匯率穩定的因素正在增多，中長期來看不存在持續單邊貶值的基礎。

人民幣近期快速下跌，人民幣兌美元中間價今日大跌235點，報6.7134，創2020年10月30日以來新低。早段在岸人民幣跟隨下跌，擊穿6.74關口，後來反彈，截至13：00，現報6.7022。上日在岸收報6.7202，夜盤終報6.7323。離岸人民幣日內曾穿6.77，現報6.7288。

外電引述交易員稱，此輪人民幣上漲，主要是因為美元回落。另有交易員稱，剛剛人民幣快速反彈，一方面可能有部分美元多頭平倉，也可能有部分結匯頭寸認為是合適出手的水平。

市場人士指出，人民幣貶值壓力持續釋放，部分客盤結匯需求或會重新考慮。另內地疫情趨穩，市場不安情緒也會逐漸緩解，人民幣或進入寬幅震盪，要重點關注監管層會否出台維穩政策。

上海新增3014宗本土感染多6死 北京增74人染疫

人行：著力穩經濟 結構性貨幣政策工具積極做好「加法」

國家發改委等4部門，提及保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人行昨日發布第一季中國貨幣政策執行報告，亦提到堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理，引導市場主體樹立「風險中性」理念，保持外匯市場正常運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中長期不存在持續單邊貶值基礎

另外，《經濟參考報》引述分析人士稱，美元指數持續強勢，此輪人民幣兌美元匯率較快回調，屬於匯市正常波動。業內普遍認為，保持人民幣匯率穩定的因素正在增多。近期匯率回調表明人民幣匯率雙向波動的態勢並未改變，盡管短期內人民幣匯率或仍存貶值壓力，但中長期看並不存在持續單邊貶值的基礎。

而《證券日報》報道，分析人士認為短期內人民幣公美元仍面臨一定壓力，但大幅走低的可能性不大。在中國經濟基本面保持穩健，貨幣政策堅持不搞「大水漫灌」，以及國際收支有望整體延續順差的預期下，人民幣匯率不存在大幅貶值基礎。

責任編輯：林佩怡

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