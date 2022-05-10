【大灣區】羅湖口岸將規劃重建 接軌港鐵貫通北都

據報道，深圳市政府計劃，將在與香港接壤的羅湖口岸預留鐵路用地，以便與香港東鐵接軌，如此東鐵線可向北延伸進入羅湖，屆時港人可搭乘東鐵線往來羅湖和港島。

大公報今日（10日）在報道中指出，羅湖口岸將啟動重建規畫，重點項目包括配合香港東鐵線北延，與香港北部都會區新鐵路項目接軌。

加快推動深港雙城交通「通勤化」

報道表示，深圳政府口岸辦近日發布了羅湖口岸重建規畫和總體布局研究招標公告，當中提到預留與香港東鐵線接軌條件，加快推動深港雙城交通「通勤化」。

按照計畫，深圳方面有意將羅湖，打造成融合立體交通、城市、科教、產業、生活於一體的樞紐門戶，聚焦跨境消費、金融科技、科技合作等領域，而把香港東鐵線引進深圳，是計畫之一。

但報道沒有說明香港東鐵線延伸至羅湖後，乘客以何種方式過關。

值得留意的是，本月15日起，港鐵東鐵線過海段將通車，金鐘站將成為香港連結四條港鐵線的「超級樞紐」，即東鐵線、港島線、南港島線和荃灣線，屆時由香港羅湖口岸可直達灣仔會展中心及金鐘站。

隨著深圳羅湖口岸將啟動重建規劃，推動香港東鐵線北延，意味著於深圳羅湖口岸乘坐東鐵可直達港島，便捷程度可望更上一層樓。

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責任編輯：蒯宇澄

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