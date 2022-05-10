穩信心 中證監副主席：各類風險因素對A股市場影響可控

央視報道，今年以來A股市場出現較大波動，市場信心受挫，中證監副主席王建軍受訪回應稱，各類風險因素對A股市場的影響可控，堅信市場短期波動不會改變中國資本市場長期向好的大趨勢。

A股低開高走 滬指升1%

A股市場方面，三大股指今日（10日）早段隨外圍低開，之後震盪回升，截至下午1：50，滬指升1%，報3034.82點；深證成指升逾1%，創業板指升逾2%。但外圍重挫北向資金避險，半日淨流出逾80億元。

受俄烏衝突、美聯儲加息，以及近期疫情反覆和經濟下行壓力加大影響，A股市場波動較大。王建軍表示，各類風險因素對A股市場的影響是客觀存在，但影響可控，市場穩定運行有堅實基礎。

他指出，從基本面看，今年以來中國經濟延續恢復態勢，近一段時間物流和產業鏈供應鏈正有序有力恢復，中國經濟穩中向好的趨勢沒有改變。從政策面看，穩增長效應正在加速顯現，房地產、平台經濟、規範和引導資本健康發展等方面的積極信號，有利穩定各方面預期。

他又稱，目前，市場槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖回。市場短期波動不會改變中國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資，要風物長宜放眼量。

王建軍表示，外資有進有出是正常現象，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映外資對中國經濟長期向好的信心。

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責任編輯：林佩怡

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