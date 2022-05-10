多兩條地鐵線路停運 上海軌道交通至此全網停運

上海防控疫情之際，上海地鐵方面表示，周二（10日）下午1時起，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。澎湃新聞報道，據悉，這是上海地鐵建成以來首次全網停運。

據報上海地鐵建成以來 首次全網停運

「上海地鐵shmetro」微博中午公告，「接上級通知，自2022年5月10日下午13時起，至另有通知時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營，提請乘客注意。」

該微博在留言補充，「至此，上海地鐵所有線路車站停止運營。」有網民表示，「又一次見證了歷史」，還有人關心「還能出去工作嗎？」

此前，受疫情的影響，上海20條軌道交通線路中，僅有地鐵6號線和16號線仍在運營中。 主要為特需出行 的 市民 、 醫護人員 、 警察和社區工作人員等提供出行服務。

近日上海單日新增感染人數有所下降，但有傳部分地方收緊防疫限制措施，有小區「一人陽性、整棟轉運」。

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中共中央政治局常委會上周四（5日）召開會議，強調全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候，要深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，毫不動搖堅持「動態清零」總方針。又指「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。

上海市委、市政府上周五（6日）晚召開堅決打贏大上海保衛戰動員大會，市委書記李強主持會議並強調，從政治和全局的高度充分認識打贏大上海保衛戰的重要性緊迫性，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，進一步堅定信心、下定決心，「振奮精氣神、立下軍令狀，排除萬難、衝鋒攻堅，奮力奪取大上海保衛戰的勝利」。

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責任編輯：林佩怡

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