美國務院修改美台關係表述 京斥虛化掏空一中原則必引火燒身

美國國務院網站近日修改美台關係現況清單，刪去「承認台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等表述。在北京，外交部發言人趙立堅周二（10日）回應稱，是非不能歪曲，批評美方做法是虛化掏空一中原則的小動作，這種搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身。

趙立堅表示，世界上只有一個中國，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則。

他指出，歷史不可篡改，事實不容否認，是非不能歪曲。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出了鄭重承諾。現在美方修改「美台關係事實清單」，是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身。

他表示，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，把總統拜登有關美不支持「台獨」的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，搞以台制華。

刪「不支持台獨」、「台灣是中國一部分」

據報道，美國國務院最新的美台關係現況中，刪除「美國不支持台獨」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京。美國在聯合公報中承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」的表述。

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相對2018年舊版本，新版本加添部分內容，包括「美國長期奉行一個中國政策，以《與台灣關係法》、美中三個聯合公報和對台『六項保證』為指導」，以及「台灣已成為美國在貿易和投資、健康、半導體和其他關鍵供應鏈、投資篩選、科技、教育和推進民主價值觀等方面的重要夥伴」等。其中，對台「六項保證」據指為首次出現。

陸學者：美「 一個中國」政策切香腸

中央社引述美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）表示，美國對台承諾堅若磐石，將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的願望和最大利益。另據報，美國國務院發言人表示，美國的「一個中國」政策沒有改變

《環球時報》引述復旦大學美國研究中心副主任信強認為，美國修改表述，意味華盛頓在不斷「掏空」其一個中國政策的實質性內容，形容美國的「一個中國」政策正在如同「切香腸」一樣在不斷地向後倒退。

他預測，在具體行動上，美國未來還會進一步提高美台的實質性關係，例如官員互訪或者支持台灣「有意義地參與聯合國系統」。另一方面，對於大陸震懾「台獨」的行動，美國也可能會有更強烈的反應，比如加大對台軍售或者加強情報共享等，將越來越露骨地扶持民進黨當局抵抗所謂來自大陸的「壓力」。

責任編輯：林佩怡

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