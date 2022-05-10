北京科興中維 被指發年終獎前裁員

國產疫苗巨頭科興旗下的北京科興中維公司，陷入裁員風波，被指發年終獎前裁員，還有前員工在網上控訴「惡意扣押年終獎，違法裁員」。

「中新經緯」日前報道，北京市公共法律服務網站上，有網友留言稱，其於去年2月1號入職北京科興中維，指去年公司口頭承諾將本年度公司10%收益作為年終獎，但今年年會時，公司以「科興風頭太大，要低調」為藉口，承諾「暫時先不發年終獎，等熱度降下來再發」。

風頭太大為由 網控「惡意扣押年終獎」

該網友表示，今年2月，人事通知公司需要裁員，有兩個選擇：1是自己提離職，公司給予N+1賠償；2是公司無限期放假，工資按北京市最低工資80%發放，並且不能出去兼職。該網友說，「問及年終獎時，人事說沒有年終獎，被人事欺騙誘導簽了解除勞動合同。」

網民續稱，北京科興中維從2月起至4月陸續裁人，在4月23號裁完最後一波人後，4月25號給留職人員發放2021年年終獎。他質疑「科興為了降低賠償金額，惡意扣押2021年年終獎，惡意減少辭退賠償金」，又指與公司協商，「公司給出霸王條款... ...仗勢欺人」。

該網民在文中所稱的是「北京科興中維生物科技有限公司」，報道指科興官網只查詢到「北京科興中維生物技術有限公司」。

不過，值得一提的是，在內地網絡平台知乎也有「如何評價2022年科興中維先裁員，再發放2021年終獎？」的帖文，不少網友表示自己有同樣的遭遇。科興方面目前仍未有所回應。

去淨利潤逾800億？

科興的新型冠狀病毒滅活疫苗，正是由北京科興中維負責。在疫情之下，這相信為北京科興中維帶來巨大利益。

對於去年北京科興中維賺了多少錢，「中新經緯」報道指出，中國生物製藥在財報中談及年度內北京科興中維表現尤為突出，全年為公司帶來136.31億元的盈利貢獻，扣除相關稅向實際盈利123.79億元；「中國生物製藥持有北京科興中維15.03%的股權，按此計算，北京科興中維2021年的稅後淨利潤約為824億」。

另有內地傳媒指，有被裁員工上月找上大興區勞動仲裁委員會，很快接到公司協商的消息，可以簽一份補充協議，上面標註有2021年獎金，但有前員工稱該份獎金不及同等職位年終獎的平均值，惟不願耗著，大部分人都簽字拿了錢。

報道又指，關於北京科興中維裁員的原因，網上猜測諸多，比如新冠疫苗廠家增多、疫苗供應量降低、疫苗價格大幅下降利潤降低等等，而被裁員工認為，「先裁員後發年終獎，科興這事辦得有點不厚道」。

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責任編輯：林佩怡

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