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疫情停產重創車企 4月乘用車銷量按年挫35% 兩年來最傷

經濟脈搏 20:27 2022/05/10

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疫情停產效應顯現，4月份車企產銷承壓。據乘用車市場訊息聯席會（簡稱乘聯會）數據，4月份內地乘用車市場零售銷量104.2萬輛，按年下挫35.5%，創兩年來最大跌幅；按月則降34.0%。

數據顯示，在生產方面，4月乘用車生產96.9萬輛，按年下降41.1%，按月降46.8%。

乘聯會分析指出，供應鏈問題疊加物流效率降低和運輸時長不可控，導致生產不暢。4月上海地區五家主要車企生產較3月下降75%，長春地區合資主要車企生產下降54%，其他地區總體下降38%，上海地區零組件體系的全國輻射效應凸顯。

在新能源車方面，4月新能源車零售滲透率27.1%。數據顯示，4月新能源乘用車零售銷量28.2萬輛，按年增78.4%，按月則降36.5%，異於歷年4月走勢。乘聯會秘書長崔東樹指出，此前預期4月銷量為45萬輛，但由於疫情直接影響和衍生影響，帶來了17萬輛的損失。

從車企來看，4 月新能源乘用車市場走勢分化。其中比亞迪 105,475 輛、上汽通用五菱 30,020 輛、奇瑞汽車 15,568 輛，廣汽埃安 10,212 輛。4 月特斯拉中國生產 10,757 輛，批發 1,512 輛。該協會表示，特斯拉4月份未從中國出口汽車。

至於外界擔憂上海停產導致相關產業鏈外移危機，崔東樹認為，不會出現大量上海相關產業鏈向東南亞轉移的情況，東南亞缺乏完善的電動化汽車產業鏈，而原本的燃油車產業鏈已經比較飽和。

崔東樹也指出，要在未來確保產業鏈的韌性，各大車企必須加強供應鏈跟蹤管理放棄「整車為王」的態度，形成產業鏈的協同共享的體系，進行內部資源協調分配。

上海車企復工率尚低 缺芯成重大影響因素

避險心態致需求減弱 中汽協料4月內地汽車銷量近斬半

責任編輯：蒯宇澄

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