【中國樓市】逾10熱點城市鬆綁樓市「三限」 專家預測二線城市或有更大力度政策

受內地疫情等因素影響，五一樓市銷售維持低迷，第二季度以來超過十幾個熱點二三線城市加入了放寬「三限」（限購、限售、限貸）的行列。

第一財經報道，昨日（9日），江蘇蘇州、揚州兩地傳出限售和限購政策鬆動的消息。至此，在近半個月裏，長三角城市群中已有至少蘇州、揚州、南京、徐州、南通等城市出台或多次釋放需求端提振樓市的信號。

據第一財經不完全統計，自4月20日以來，無錫、金華、惠州、東莞、佛山、中山、西安等超過10個熱點二三線城市相繼優化了「三限」等樓市政策。

報道引述中國房地產數據研究院院長陳晟稱，現階段，熱點城市內部也出現分化，部分城市房價受調控收緊、疫情反覆等影響，開始由過熱轉冷，甚至出現區域庫存去化周期拉長等現象。面對市場環境的改變，政策優化的工具箱正逐步向熱點城市打開，但目前覆蓋區域和群體仍有限。

樓市銷售持續下探

陳晟預測，下一步，出於支持合理購房需求、緩解房企資金鍊緊張和地方政府土地財政回落等問題的需要，二線城市預計會以更大力度、更精準的方式，因城施策優化樓市政策。

報道指，長三角、長江中游和珠三角城市群4月頻頻出台樓市政策，進入5月，上述熱點城市、熱點區域的樓市政策尚未顯效，樓市銷售繼續下探。據西南證券研報，受區域疫情和防控政策的影響，今年「五一」期間，50個重點監測城市累計成交面積按年下降80%，二線和三四線城市全面下行，跌幅均在六成以上。

為抑制銷售下行趨勢，5月以來，在長三角、珠三角、中原等城市群的多個熱點城市，樓市政策調整的頻率和力度進一步加大。紛紛從優化限購、縮短限售時間、調整公積金貸款額度、發放購房補貼、發放契稅補貼等方面，釋放樓市需求端利好信號。

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調控政策鬆綁擴圍至熱點城市

陳晟稱：「這意味着，調控政策鬆綁從非熱點城市擴圍至熱點城市。」自去年住建部約談後，這些被列入重點監管名單中的城市相繼出台了穩地價、穩房價、穩預期等一系列政策，樓市炒作、二手房漲幅大、土拍溢價率高等現象得到有效遏制。而在當前市場預期轉冷，局部地區為管控疫情採取靜態管控的背景下，部分熱點城市的樓市循環也面臨從銷售到拿地再到融資的全鏈條低迷行情。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也認為，由於熱點城市或區域（5大都市圈）樓市交易量佔到全國的65%以上，是地產的基本盤，故此，熱點城市樓市政策優化的趨勢是「穩樓市」的應有之義。

報道引述億翰智庫指，由於需求端的政策是本輪政策的勝負手，而限貸政策是其中最為關鍵的一環，伴隨中央高層會議頻頻發聲「穩樓市」，預計5月份將會有更多二線城市加入到放開限貸政策的行列中，通過取消認房又認貸、降低首付比例和房貸利率等方式，保障剛性和改善性住房需求的釋放。

不過，李宇嘉認為，是否有更多熱點城市跟進還需觀察非熱點城市樓市限制性政策退出後，市場的穩定程度；其次，熱點城市短期樓市下行，需考慮疫情影響，當下國家已對疫情紓困方面做出響應部署，這些政策是否會在今年下半年形成疊加效用，也是需要有長期的、統籌兼顧的考慮。

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責任編輯：袁瑋婧