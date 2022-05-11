  • 26°C
香港時間 : 2022511日 (三) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平與馬克龍通話 一致認為各方應支持俄烏通過談判恢復和平

國情動向 01:06 2022/05/11

分享：

分享：

中國國家主席習近平今日下午（10日）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，兩人談及中法關係外，亦對烏克蘭局勢交換意見，中方消息指，兩人一致認為有關各方應支持俄烏通過談判恢復和平。習近平強調中方一直在以自己的方式勸和促談，指要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

加大推動人工智能、清潔能源等合作

據央視新聞報道，習近平強調，要通過雙邊對話機制規劃好未來5年中法合作重點，在推進民用核能、航空航天等傳統領域合作同時，加大推動人工智能、清潔能源等新興領域合作。中方願擴大法國優質產品進口，歡迎法國金融、高技術企業赴華開展合作，希望法方為中國企業赴法投資合作提供公平、公正、非歧視的營商環境。要利用好2024年中法建交60周年、巴黎奧運會等重大契機，加強中法人文交流，促進相互了解。

他指，中法要堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，支持世界多極化和經濟全球化，深化應對氣候變化和生物多樣性保護等領域合作，就二十國集團、國際糧食能源安全等加強溝通協調，擴大在非洲等地區三方合作，就全球發展倡議和安全倡議開展對接、探討合作。

習近平指出，中歐關係穩定健康發展，符合中歐及各國人民利益。中方讚賞法方堅持戰略自主，希望法方推動歐盟堅持正確對華認知，同中方相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基礎上深化經貿、綠色、數字、人文等領域交流合作。希望法國作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

馬克龍表示，法中建交以來，雙方一直秉持開放精神積極發展法中關係。過去5年，兩國各領域合作富有成果。未來5年，法方願同中方深化農業、航空、民用核能、人文等領域合作，加強應對氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，推動法中關係取得更多積極成果。法方願為促進歐中關係發展發揮積極作用。

要特別警惕形成集團對抗

對於烏克蘭局勢，習近平強調，中方一直在以自己的方式勸和促談，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中。要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

馬克龍表示，在烏克蘭問題上，法方同中方擁有很多共識。法方願同中方在雙邊和多邊層面開展更加緊密的協調合作。法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗。

習近平與德總理視像會晤 指要避免烏克蘭衝突擴大化

美中情局長：俄烏衝突 影響北京對台灣問題計算

耶倫促中國幫助結束俄烏戰事 京：支持對話談判 不接受施壓（更新版）

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中歐關係 中歐 全球化 經濟 馬克龍 烏克蘭 金融 歐盟

下一篇文章

美國務院修改美台關係表述 京斥虛化掏空一中原則必引火燒身
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登政府以援烏為由 叫停7.5億美元對台軍售
拜登政府以援烏為由 叫停7.5億美元對台軍售
【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧
【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
【中美角力】布林肯周四將發表講話 概述美國對華政策
【中美角力】布林肯周四將發表講話 概述美國對華政策
美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款