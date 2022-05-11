中國4月CPI按年升2.1%高過預期 PPI漲8%

中國最新通脹數據出爐，國家統計局公布，受疫情及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響，4月居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.1%，創5個月高位，高過預期。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年漲幅則回落至8%，為1年最低水平，但仍高於市場預期。

核心CPI穩中有降

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，4月CPI屬溫和上漲，按月升0.4%，按年上漲2.1%。各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，按年上漲0.9% ，漲幅比上月回落0.2個百分點。

人行：著力穩經濟 結構性貨幣政策工具積極做好「加法」

美聯儲加息未釋更鷹信號 中國宏觀政策更有空間穩增長？

其中，食品價格由降轉漲，分別按月升0.9%、按年升1.9%。食品中，因疫情期間物流成本上升，加上囤貨需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格按月升幅超過半成；隨著生豬產能逐步調整、中央凍豬肉儲備收儲工作有序開展，豬肉價格由降轉漲1.5%；鮮菜上市量增加，價格由漲轉降3.5%。

非食品價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。受國際油價變動影響，汽油和柴油價格漲2.8%和3% ；受小長假因素影響，機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲14.9% 、6.8%和1.5%。

PPI方面，董莉娟表示，盡管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，PPI漲幅均有所回落，按月漲0.6%，漲幅比上月回落0.5個百分點；按年漲8%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁