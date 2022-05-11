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拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應（更新版）

國情動向 16:45 2022/05/11

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美國總統拜登表示，白宮可能減免部分特朗普時期，針對中國貨品所加徵關稅，以尋求令美國通脹降溫。華爾街預期，美國4月份通脹水平會是連續兩個月高躆8%以上。拜登形容，控制通脹是自己內政首要任務。

＊16：50 新增中國外交部回應

中國外交部發言人趙立堅周三（11日）強調，中美經貿合作本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單邊加徵關稅不利於中國、美國、世界；美國政府是時候重新考慮，並盡早取消這些加徵的關稅了。

秦剛談中美經貿：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

CNBC報道，拜登周二（10日）表示，他可能會撤銷部分對中國進口貨品徵收關稅，以協助控制美國通脹。白宮正審視前總統特朗普執政期間實施的「懲罰措施」，拜登指，有可能完全取消。「我們正研究甚麼措施會有最大正面效果。」

拜登表示，自己想令美國人知道，他非常嚴肅看待通脹問題。他又提及，世紀疫情擾亂供應鏈以及俄烏戰爭，都是通脹升溫的原因。

美國3月消費者價格指數（CPI）升至8.5%之41年高位，拜登政府早已考慮撤銷中國關稅一段時間。惟美媒早前披露，財政部與貿易代表辦公室意見有所分歧，前者主張撤銷，但後者並不願放棄對華談判籌碼，並質疑此舉對控制通脹是否有效果。

CNBC則形容，即使撤銷關稅能否有效控制通脹仍有爭論，不少意見都認為拜登政府已無太多選擇，而撤銷關稅能向外界說明白宮願意採取一切行動控制物價。

秦剛談中美經貿：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

戴琪稱對中國商品關稅審查諮詢 評估潛在經濟影響

美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧

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責任編輯：連兆鋒

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外交 地緣政治 貿易戰 中美關係 中國 美國 拜登 關稅 通脹 CPI

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