暴雨來襲！粵港澳進入「潑水模式」 廣州隧道外掛水泡多地停課

▲ 暴雨來襲！粵港澳進入「潑水模式」 廣州隧道外掛水泡多市停課

中國南方地區進入汛季，廣東首當其衝，預料周三（11日）開始遭遇持續多日暴雨，規模會是今年來最強，港澳同受影響。廣州等廣東多座城市及澳門已宣佈周三停課，當局亦呼籲居家工作，民眾非必要不外出，如有必要可適當備齊2天生活物資。廣州市內一些隧道出入口更掛上水泡，以備緊急救援之用。

（新增深圳停課情況）

深圳亦宣佈，周四至周五（12至13日）全市中小學、幼兒園停課兩天，並呼籲市民減少非必要出行。

受踏入夏季海洋和大陸溫度差異變化較快，冷暖空氣交匯影響，中國南方沿海省份進入今年入汛以來最強降雨期。中央氣象台預料，南方強雨水會在10日至13日持續，廣東地區降水尤為突出。廣東北部清遠和韶關10日已出現大雨和暴雨。

廣東省氣象台首席預報員張東表示，水汽通道的建立，強盛的西南暖濕氣流蜂擁上岸，加上低渦切變配合，使廣東進入「潑水模式」，本輪降水具有持續時間長、累積雨量大、暴雨範圍廣等特點。

張東預期，最強降水時段會在11日至12日，廣東大部分市縣會有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨；珠江三角洲地區會在13日出現暴雨；廣東省內中北部市縣14日雨勢會明顯減弱，南部沿海市縣則仍會有中到大雨，局部暴雨。

廣州、珠海、中山等城市已宣佈全市停課。廣州10至12日中小學和幼兒園停課，托兒所停止服務，受洪澇影響的公交線路、地鐵線路等交通運輸停運，應急搶險外所有工地停工；當局亦倡導居家辦公，民眾非必要不出行。

內地傳媒亦報道，廣州海珠區水務部門在多條隧道出入口外，加掛了救生圈。一些隧道外，還有水務部門的工作人員在調試設備，應對可能發生的內澇情況。

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責任編輯：連兆鋒