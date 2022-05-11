上海單日新增感染降至1487宗 北京新病例減（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續緩和，昨日（10日）新增1847宗感染，較上日明顯減少。其中，上海新增病例較上日減少逾半，社會面病例以4月底以來再度「清零」，另再多7人死亡。北京在連續大規模核酸篩查後，單日新增病例亦大幅減少至37宗。

＊10：57 更新上海疫情情況

上海昨日新增228宗本土確診、1259宗本土無症狀感染，合計1487宗，剔除無症狀感染者轉確診，實際新增陽性連降12日至1289宗，創3月23日以來新低。而實際新增陽性均在隔離管控中發現。

滬多一個區社會面基本清零 感染傳播風險有效遏制

上海市衛健委副主任趙丹丹今日（11日），多一個徐匯區達到社會面基本清零標準，全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。

根據近期篩查結果，5月10日全市共劃分封控區6303個，涉及人口數208萬；管控區17990個，涉及人口數324萬；防範區50056個，涉及人口數1797萬。

據上海市疾控中心副主任吴寰宇表示，單日新增感染者人數明顯下降，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，社會面疫情風險得到有效控制，目前疫情走勢趨穩向好，感染傳播風險已得到有效遏制。此外，上海3月以來沒有發現新的變種病毒。

他並稱，同時現在是上海市實現動態清零最吃勁最關鍵的時刻，一旦放鬆警惕，疫情就有可能出現反彈，還需持之以恆地落實防控工作不放鬆。

另外，北京昨日新增24宗本土確診病例、13宗本土無症狀感染。北京市方面昨日表示，北京疫情防控正處於膠著狀態，要堅持24小時處置法則，防新增、防擴散、防外溢，盡快實現社會面清零。

責任編輯：林佩怡

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