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世衛譚德塞指中國清零政策不可持續 京：不要發表不負責任言論

國情動向 16:20 2022/05/11

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世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞認為，中國清零政策不可持續。據報這是WHO罕見公開評論一國政府應對疫情的方式。

*16：20 新增中國外交部回應

外電報道，中國外交部發言人趙立堅周三（11日）表示，希望有關人士能夠客觀理性看待中國疫情防控政策，能夠更多的了解事實，不要發表不負責任的言論。

他指出，中國的防控政策，同一些國家奉行的所謂群體免疫、自然免疫、躺平的政策，有著明顯區別，強調「中國的動態清零總方針，有效保護了老年心和有基礎疾病的弱勢人群」。

譚德塞周二（10日）表示，考慮到新冠病毒的特性以及對未來的預期，WHO認為清零防疫政策是不可持續。而WHO已經與中國專家討論了這個問題，「我們指出這種方法是不可持續的」，並認為作出改變非常重要。

他提到，特別是現在對病毒有更好的了解，當有很好的抗疫工具可以使用時，過渡到另一個戰略將是非常重要。

WHO：需尊重人權 平衡管控措施

世衛緊急項目執行主任瑞安亦表示，面對死亡病例增加，任何政府都會採取行動，但認為所有行動應該對個人權利和人權表現出應有的尊重。而世衛一直強調，需要平衡管控措施及其對社會的影響、對經濟的影響。

值得注意的是，近日一項研究指出，如果不採取任何保護措施，就放棄「動態清零」政策，恐面臨逾150萬死亡病例的風險。【詳見：研究：中國倘沒保護措施下放棄清零政策 或致150萬人死亡

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

駐法大使：一些法媒學者鼓動中國放棄「動態清零」 是想看笑話

事實上，中國新冠肺炎疫情未消退，近月上海爆發疫情後「封城」措施備受關注。上周共中央政治局常委會召開會議，強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議提到，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。又指中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。

責任編輯：林佩怡

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