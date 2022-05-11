美國導彈巡洋艦昨通過台海 解放軍東部戰區：全程跟監警戒

美國海軍第七艦隊表示，導彈巡洋艦「羅亞爾港」號周二（10日）通過台灣海峽。解放軍東部戰區稱，對「羅亞爾港」號全程跟監警戒，並批評美方行為滋事挑釁，蓄意加劇台海緊張局勢。

▲ 解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，「羅亞爾港」號導彈巡洋艦昨日過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織兵力，全程跟監警戒。又批評美國頻頻上演此類戲碼、滋事挑釁，向「台獨」勢力發出錯誤信號，蓄意加劇台海緊張局勢。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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美國海軍第七艦隊聲明則指，「羅亞爾港」號通過台灣海峽，符合國際法在國際水域的例行航行，展現美國對自由開放印太地區的承諾。另稱，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行及執行任務。

今次是繼上月26日導彈驅逐艦「桑普森」號後，相隔兩星期再有美軍軍艦通過台海。而「羅亞爾港」號本次通航，正值解放軍航空母艦遼寧艦最近在台灣東部外海軍演。解放軍東部戰區此前宣佈，6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

責任編輯：易燕丹

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