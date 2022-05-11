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上海一小區測出13例「假陽性」 檢測機構股價大跌

社會熱點 12:05 2022/05/11

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據內媒報道，上海黃浦區一小區5月5日在進行核酸檢測後收到了13例陽性報告，但被疾控中心复核後均為陰性。此前對該小區進行核酸採樣工作的上海中科潤達氣膜實驗室（黃浦）和上海中科潤達醫學檢驗實驗室（異地）其檢測結果的準確性遭到居民質疑。

上海中科潤達的大股東潤達醫療（滬：603108）股價今日（11日）盤中一度跌停，半日跌逾5%。昨日該股收跌4%。此前三個交易日該股連續漲停。

上交所下發監管函 潤達醫療盤中一度跌停

潤達醫療今日發公告稱，中科實驗室為公司持股48.43%的上海中科潤達精準醫學檢驗有限公司之全資公司，日常嚴格按照實驗室規範流程進行檢測。對於上述情況，公司高度重視。已要求旗下中科實驗室就相關情況啟動內部自查並配合有關部門調查。

上海證券交易所對中科潤達背後的上市公司潤達醫療下發監管工作函，就媒體報導相關事項提出工作要求。

上海市衛健委副主任趙丹丹今日在上海疫情防控發布會上表示，針對部分市民對核酸檢測結果的情況反映，已開展對相關第三方檢測機構的調查，如果發現違法違規問題，將依法依規從嚴查處，決不姑息。

上海衛健委要求調查第三方檢測機構

綜合澎湃新聞等內媒報道，上海某小區多名居民透露，4月30日該小區出現一例冠病陽性病例，5月1日起，該小區開始實施單人單管核酸檢測。 5月5日、6日的核酸檢測分別由上海中科潤達氣膜實驗室（黃浦）和上海中科潤達醫學檢驗實驗室（異地）完成。

5月6日早上做核酸期間，物業管家在樓組長群裡告知，疾控通知有三位居民5日採樣的核酸報告為陽性。隨後物業管家陸續收到9號樓6位居民核酸報告陽性的通知，整個小區共有13位居民核酸報告為陽性。

陽性居民和同住的密接者隨後都收到了轉運的通知，但其中一名陽性居民強烈要求復核。黃浦疾控一名醫生當天中午12時對其進行了單人單管核酸檢測。當日傍晚6點10分左右，核酸報告顯示該居民為陰性。

同日，兩公里之外的另一個小區也出現了四個核酸報告為陽性的病例，檢測機構同為上海中科潤達氣膜實驗室（黃浦）。其中一名陽性病例的核酸檢測時間與前述小區一名陽性居民完全一致，而該病例之後的核酸复核結果也是陰性。

5月7日中午12點，黃浦區疾病預防控制中心上門對相關8位居民進行核酸复核，結果全部是陰性。

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責任編輯：蒯宇澄

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