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滬指升幅回落收升0.7%創業板升3% 兩市成交破萬億元（更新版）

經濟脈搏 15:04 2022/05/11

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官方信心喊話維穩，加上上海疫情趨緩，A股繼續反彈。三大指數今日（11日）開盤後單邊上行，滬指午後一度升2%，收復3100關，惟尾盤回落至升0.7%。創指在寧德時代等權重股帶領下直線拉升，漲幅一度飆至5%，尾盤回落至升3%

截至收市，滬指升0.75%，報3058點；深成指升1.8%，報11109點；創指升3..07%，報2346點。

盤面上，基建、半導體芯片股、新冠藥物概念、汽車產業鏈走強。

滬深兩市成交額突破萬億元（人民幣，下同），是自3月31日後首次。其中，滬市成交4730億元，深市成交6051億元。北向資金全日凈流入逾22億元。

山西證券認為，在充分消化短期內的海內外利空因素後，政策底不斷夯實，情緒底也已現，短期市場底部已經基本形成，並開始向中期反彈演變。

國盛證券表示，指數近期整體表現較強，即使在美股重挫、人民幣加速貶值等利空消息影響下，也未出現進一步下行的情況，表明當前市場對於利空消息已經出現鈍化跡象，同時也是場內拋壓衰竭的表現，因此，指數在當前點位完成底部的構建或是大概率事件，看好5月份的反彈修復行情。

管濤：第二季降準降息仍值得期待

內地官媒《上海證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家、外管局國際收支司前司長管濤預計，中國財政政策將保持支出強度、加快支出進度；貨幣政策除了靠前發力外，還要綜合運用總量和結構工具，適時加力，第二季降準降息仍值得期待，聯儲局的貨幣緊縮不會成為央行貨幣政策的掣肘。

管濤指出，今年，疫情反覆疊加百年變局加速演進，造成新的經濟下行壓力。針對近期國內疫情多點散發帶來的突出問題，相關部門所採取的政策措施，顯然已超出傳統財政貨幣政策的範疇，無疑將對第二季經濟恢復起到重要的支撐作用。

中證監副主席王建軍昨日稱，目前中國A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，外資保持淨流入態勢，短期波動不會改變資本市場長期向好趨勢，並將爭取政策協同以及積極引入中長期資金。

上海單日新增感染降至1487宗 北京新病例減（更新版）

滬指升1% 中證監副主席：各類風險因素對A股市場影響可控（更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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