A股續反彈 滬指半日升1.6%創業板升逾4%

官方信心喊話維穩，加上上海疫情趨緩，A股繼續反彈。三大指數今日（11日）開盤後單邊上行，滬指半日升1.6%，創指在寧德時代等權重股帶領下直線拉升，漲幅擴大至4%。

截至午間收盤，滬指升1.64%，報3085.65點；深成指升2.89%，報11228.02點；創指升4.27%，報2373.59點。兩市成交2739億元人民幣。

盤面上，基建、半導體芯片股走強，汽車整車、零部件板塊表現活躍，新冠藥物概念繼續走強，北向資金呈流入態勢。

管濤：第二季降準降息仍值得期待

內地官媒《上海證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家、外管局國際收支司前司長管濤預計，中國財政政策將保持支出強度、加快支出進度；貨幣政策除了靠前發力外，還要綜合運用總量和結構工具，適時加力，第二季降準降息仍值得期待，聯儲局的貨幣緊縮不會成為央行貨幣政策的掣肘。

管濤指出，今年，疫情反覆疊加百年變局加速演進，造成新的經濟下行壓力。針對近期國內疫情多點散發帶來的突出問題，相關部門所採取的政策措施，顯然已超出傳統財政貨幣政策的範疇，無疑將對第二季經濟恢復起到重要的支撐作用。

中證監副主席王建軍昨日稱，目前中國A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，外資保持淨流入態勢，短期波動不會改變資本市場長期向好趨勢，並將爭取政策協同以及積極引入中長期資金。

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責任編輯：蒯宇澄

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