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研究：中國倘沒保護措施下放棄清零政策 或致150萬人死亡

社會熱點 12:21 2022/05/11

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內地新冠肺炎疫情未消退，官方強調堅持「動態清零」。內地一項研究顯示，如果不採取任何保護措施，就放棄「動態清零」政策，恐面臨逾150萬死亡病例的風險。

上海復旦大學的研究人員，在自然醫學期刊（Nature Medicine）發表該研究報告。該論文並獲美國國家衛生研究院人員支持。

籲加強為長者接種疫苗

路透報道，研究表明，雖然完全放棄清零，或會對公共衛生造成風險，但加強為長者接種疫苗等，可以大大緩解影響。

研究指出，2022年3月的疫苗接種所產生的防疫水平，將不足以防止Omicron疫情，料這對這重症監護高峰需求，將是現有接診能力的15.6倍，恐導致約155萬人死亡。然而，通過為疫苗接種和抗病毒治療，以及維持非藥物的干預措施（如核酸檢測、出行限制），可防止醫療系統不堪重負，認為這些是未來政策重點。

中國一直強調堅持「動態清零」。中共中央政治局常委會上周召開會議，指疫情遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候，強調中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響，毫不動搖堅持「動態清零」總方針。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人日前撰文，提及上海長者疫苗接種覆蓋率仍然較低，對疫情嚴格而全面的控制策略，實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間。下一個挑戰將是如何加強溝通，使民眾克服「疫苗猶豫」，讓所有人、特別是老年人和脆弱人群都能獲得疫苗接種服務。

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

張文宏等撰文：上海人民正迎接走出此輪疫情曙光

責任編輯：林佩怡

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