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譚德塞指清零政策不可持續 胡錫進：不應從外部拆中國抗疫的台

社會熱點 12:55 2022/05/11

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世衛（WHO）總幹事譚德塞周二（10日）表示，中國清零政策不可持續，應改變做法。內地《環球時報》前總編輯胡錫進回應稱，中國的探索作為當今世界一條獨立抗疫路線，有著不可取代的價值，「我們在付出代價和犧牲... ...他們不應從外部拆中國抗疫的台」，而中國怎麼做要自己來研判決定，最關鍵是用事實說話，迅速把疫情控制住。

譚德塞的言論引發關注。據路透報道，周三（11日）上午聯合國在官方微博發布了譚德塞的評論，但發布不久後已被刪除。而聯合國微信公眾號的這篇文章，無法分享，相關影片「因違規被下架」。

胡錫進：世衛不會為多少人死亡負責

胡錫進周三在微博發文稱，世衛總幹事公開這樣說，不值得大驚小怪；重要的是只有中國才能為自己負責，世衛不會為中國一旦放開將有多少人死亡負責。

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WHO譚德塞：中國清零政策不可持續 改變措施非常重要

研究：中國倘沒保護措施下放棄清零政策 或致150萬人死亡

他指出，中國摸索出動態清零路線，殊為不易，「它被普遍相信至少挽救了幾百萬中國人的生命，而且在過去兩年保護了中國經濟」。因為Omicron今年面臨新的困難，如何對付新變種，需要艱苦的再探索。

「不試，怎麼能知道奧密克戎還能不能控制住？」胡錫進寫到，中國的探索作為當今世界一條獨立抗疫路線有著它不可取代的價值。「我們在付出代價和犧牲，世衛組織這個時候談論中國的事情，理應要考慮他們的話會在中國產生什麼影響。他們不應從外部拆中國抗疫的台。」

他又質問，既然指出中國的辦法不可持續，那麼應該給出一個更有效更可持續的辦法來。「但他們又給不出來！」

要迅速控制疫情 降國內分歧

胡錫進強調，中國怎麼做，要自己來研判決定。並指動態清零是一個抗疫體系，也是一種人道主義價值觀，在大方向上不可能錯。重要的是繼續執行好，根據新情況不斷探索更加高效的補充辦法。不過，他承認「現在中國社會出現了分歧，這也是世衛的話得以發酵的原因，我們需要克服這些分歧，形成新的眾志成城」。

最後，他稱中國最關鍵的是把事情做好，用事實說話，要能迅速把疫情控制住，把抗疫的經濟社會成本逐漸也降下來，形成事實上過硬的可持續性。「那樣的話，國內的分歧就會很快降下來，更不怕外部說」，他相信中國會奮發努力，並且實事求是對待這件事的；除了用事實用結果說話，用不斷的成功說話，別無選擇。

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

駐法大使：一些法媒學者鼓動中國放棄「動態清零」 是想看笑話

胡錫進：成本可控的清零才更有意義 其後微博已刪除

責任編輯：林佩怡

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