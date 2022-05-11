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廣東暴雨將持續至本周五 多地「水浸街」 （多圖）

社會熱點 13:58 2022/05/11

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入夏以來，中國南方進入主汛期。廣東昨（10日）起預計持續到後日（13日）都有大範圍暴雨到大暴雨，局部地區甚至有特大暴雨，可能是廣東今年以來強度最強、範圍最廣、持續時間最長的暴雨。昨晚起至今早，多地降雨不斷，出現「水浸街」情況。

受暴雨影響，廣東中山多地道路水浸，三鄉鎮部分地區積水較為嚴重。廣東河源氣象台昨晚8時許亦曾發佈暴雨預警，稱降雨量將達100毫米以上。當地源城區翔豐商業廣場附近積水嚴重，電單車被積水淹至坐墊處。當地市民稱沿街的商戶都在搶救貨物、堆沙包。

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另外，珠海城市陽台發生大面積水浸，觀景平台下方滿佈黃泥水。珠海水控集團回覆稱，因為城市陽台改造時，排水口不足，容易導致積水，現在已經提出整改設計方案。目前管網公司有班組在現場排水，另有一台4千方的強排車，往沙灘方向抽水。

廣州有「結界」？早上細雨

值得一提的是，由昨晚開始，廣東的南邊、北邊和西邊雨水不斷，不少地區更發布暴雨紅色預警，但廣州卻仿佛有個「結界」。截至今早9時半，廣州全市大部分區域幾乎沒怎麼下雨。

「廣州天氣」隨後發文稱，這次的暴雨過程是基於季風爆發而預報，整個廣東都處於非常有利於降水的形勢。至於未有出現暴雨，正是暴雨預報的傳統難題——落區。但未來一段時間這種有利於降水的形勢還將維持，所以暴雨發生的可能性還非常大，當局密切監測降水，呼籲民眾留意最新的預報預警信息。

對此，有網民笑稱，「一直在等雨不敢出門，然而出起來了太陽」、「枉我還穿了兩天人字拖」；但也有網民認為，「提前預警，做好各種應急預案，以及後後勤保障絕對有必要」、「未雨綢繆防患於未然也是為民眾的生命安全考慮」。

責任編輯：易燕丹

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