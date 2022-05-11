【內地疫情】核酸採樣人員搶手 日薪可達1000元還包住宿

內地新冠肺炎疫情未了，提出大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，同時多地已陸續出台核酸檢測要求，加建常態檢測點。有傳媒報道，近期「核酸採樣員」相當搶手，有醫療公司開價日薪1000元（人民幣，下同），聘請採樣護士，有年終獎金還包免費住宿。

國務院聯防聯控機制日前召開電視電話會議，副總理孫春蘭表示，中國疫情防控進入應對Omicron流行新階段，要升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，盡快實現社會面清零。同時要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和渠道。

事實上，北京、上海、杭州、寧波等地近日陸續出台核酸檢測要求。其中，杭州地區已佈設10000個免費核酸採樣點，並要求市民每48小時檢測一次。上海證券周報稱，按照杭州的人口數量測算，約1200人對應一個檢測點。若按照該比例，僅考慮城市人口，全國範圍內至少將新增75萬個檢測點。

孫春蘭：堅持「動態清零」 大城市建步行15分鐘核酸採樣圈

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要求具護士證 有年終獎金

據第一財經，近期招聘網站關於「核酸採樣員」「核酸檢測採樣護士」「核酸採集員」的招聘信息十分密集。廣東某人力資源公司招聘核酸採集員，要求有護士資格證及電子化執業證並在有效期內，18-35歲，接種完第三針疫苗；月薪1萬至1.5萬元，簽訂勞動合同，包吃住，有全勤獎、節日福利、「五險一金」、包住宿和餐飲補貼。工作內容主要是配合街道辦或者醫院做核酸採樣。

至於長三角某城市的健康管理公司，招募「核酸檢測採樣護士」，同樣要求具備護士證，有抽血及核酸採樣經驗優先。一天報酬400至600元，封控期間時薪70至100元。主要負責公司規定的人或物（冷庫物品）的新冠核酸採樣。

另外，某醫療投資管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求有護士證，有核酸採樣經驗。日薪1000元，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，甚至還有員工旅遊、股票期權。

「無錫本地寶」4月發表一則《東北塘街道核酸採樣人員招募令》，面向社會發出招募令，招募核酸採樣人員，參與全街道核酸採樣工作。條件包括身體健康、品行端正；具備符合崗位要求的資格條件和工作能力。年齡在18歲以上，具衛生專業技術資格；無傳染性疾病，已完成新冠疫苗全程接種。薪資待遇包括月收入7000元左右、提供工作餐、購買新冠肺炎疫情保障專屬保險、享受高溫費等相關補貼。

據報道，目前各地對於核酸檢測採樣工作人員的資格條件有嚴格要求，如上海市金山區衛健委要求，應聘者需具有醫學、護理、檢驗類等衛生專業背景者優先；願意接受統一的核酸採樣相關工作的理論和技能培訓，經考核合格並持有培訓合格證書後，方可參加核酸採樣及相關工作。有地方則要求採樣人員需掌握醫用防護口罩佩戴和摘除方法、醫用防護用品穿戴、口咽拭子採集方法等多項技能。

責任編輯：林佩怡

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