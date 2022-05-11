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疫情陰霾致4月中國CPI返「2時代」 通脹溫和無礙政策穩增長

經濟脈搏 15:32 2022/05/11

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中國4月本土疫情升溫，供應鏈運輸受阻及囤貨需求增加，推升食品價格，4月物價數據顯示，CPI按年漲幅擴大至2.1%，時隔5個月，重回「2時代」；PPI按年漲幅繼續回落至8%，為一年最低水平，但鑒於俄烏衝突持續，糧食能源價格仍在高位震盪，其回落速度有所放緩；PPI與CPI之間的「剪刀差」連續6個月縮窄，回落至5.9個百分點。

分析師指，今年「CPI向上PPI向下」的趨勢較為明確，溫和通脹不會影響政策穩增長。但仍需警惕輸入性通脹風險，上游漲價壓力對下游傳到速度加快，地緣政治緊張之際保能源和食品安全倍顯重要。

國家統計局今日（11日）發布的數據顯示，中國4月份居民消費價格（CPI）按年上漲2.1%，略超市場預期，按月上漲0.4%。 1至4月平均，CPI比上年同期上漲1.4%。

4月份工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲8%，略超市場預期，按月上漲0.6%，均出現回落；工業生產者購進價格按年上漲10.8%，按月上漲1.3%。 1至4月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲8.5%，工業生產者購進價格上漲11.2%。

CPI溫和上漲 核心CPI10個月來首次跌破1%

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示， 在4月份2.1%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.7個百分點，新漲價影響約為1.4個百分點。

董莉娟指出，4月份，受國內疫情及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響，CPI按月上漲0.4%，按年上漲2.1%。從按年看，食品價格由上月下降1.5%轉為上漲1.9%，影響CPI上漲約0.35個百分點。各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，按年上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，4月核心CPI為10個月來首次跌破1%水平，可以看出，4月消費者物價上升幅度略超預期，主要受能源、食品價格短期波動擾動。

周茂華表示，預計CPI按年仍有上升空間，但消費者物價動能保持溫和。目前國內需求處於恢復階段，並非過熱；隨著散發疫情逐步得到控制，助企紓困、保供穩價政策支持，產業鏈供應鏈、物流鏈暢通，有助於降低商品流通成本，農產品、工業品供給逐步恢復常態；生豬供需朝著平衡可持續方向運行，價格波動難再現大起大落情況。

東方金誠首席宏觀分析師王青亦指，儘管未來伴隨豬肉價格上漲勢頭逐步顯現，CPI按年漲幅有可能小幅擴大，但核心CPI處於溫和偏低的態勢不會有明顯變化。當前及未來一段時間物價有望整體保持溫和走勢。這將為央行適度加大貨幣政策穩增長力度提供空間。接下來除支持小微企業等結構政策繼續發力外，降息降準等總量型政策也有可能繼續落地。

需精準紓困  核心任務是撲滅疫情和保障供應

PPI方面，由於大宗商品價格4月仍高位震盪，PPI下行速度緩慢。周茂華表示，國內PPI向常態回歸仍需要一定時間，即部分企業未來一段時間仍面臨較高能源、原材料投入成本壓力，國內仍需要對輸入型通脹風險保持警惕。

周茂華表示，溫和通脹對國內穩增長政策影響有限。接下來，需要採取有針對性措施，精準紓困、加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域支持力度，確保基礎性貨運物流等正常運轉；並積極穩定企業與消費者預期。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文指出，全球加息大潮下，中國貨幣政策兩難有所增加，結構性貨幣政策和疏通利率傳導機制顯得更為重要。當然，貨幣政策只是輔助，目前核心任務依舊是撲滅疫情和保障供應。

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責任編輯：蒯宇澄

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