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台灣增57,188宗確診 累計逾5萬學生染疫 國台辦：高度關注陸生健康

社會熱點 16:01 2022/05/11

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台灣今日（11日）新增本土確診57,188宗，去年4月20日以來累計51,177名學生染疫。全台有22縣市、2021校采全校或部分班級暫停實體課。國台辦今日中午指，目前了解到已有數名大陸學生確診，高度關注在島內就讀大陸學生的健康安全。

綜合台媒報道，台灣中央流行疫情指揮中心宣佈，今日台灣再創疫情來新高，死亡個案增8宗、中症增60宗、重症增9宗。個案最多的新北市有19,620宗，桃園市9,751宗、臺北市8,265宗。

指揮中心指出，今日新增8宗本土病例死亡個案，為2名男性、6名女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6人具慢性病史、5人無疫苗接種。

停課學校涵蓋22縣市

台灣教育部公佈，截至昨日下午，全台共472所園校采全校暫停實體課程，另有1549所園校采部分班級暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部門新冠肺炎各級學校學生確診最新統計表，自2021年4月20日至2022年5月10日下午，全台共51,177名學生染疫，包括本地50,417宗(比前一日統計增6118宗)、境外輸入760宗(和前一日統計持平)。

國台辦今日在記者會回應熱點問題時提到，近期台灣新冠疫情快速蔓延，非常牽掛染疫陸生，希望他們能夠得到及時救治，儘快康復。台灣各有關方面應就此採取有效措施。

國台辦指出，對大陸學生赴台灣高校就讀，民進黨當局始終沒有給予他們公平待遇和相關權益保障，島內疫情暴發使這一問題更加凸顯。我們呼籲民進黨當局正視並改善大陸學生的權益保障問題，不要再推諉敷衍。

台灣日增逾5萬本土病例創新高 陳時中：多為輕症增加

台灣連續3日破4萬確診 料未到高峰 8個月大女嬰重症

責任編輯：袁瑋婧

 

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