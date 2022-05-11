上海孕婦低價轉售雞蛋給鄰居竟遭舉報 半夜被逼寫保證書（有片）

近日，網傳上海一名孕婦在疫情期間，將自己買的雞蛋低價轉售給鄰居後，遭同樣在販售雞蛋的志願者舉報，有兩名志願者更在深夜上門，要求該孕婦簽保證書和交出雞蛋。雙方對話的片段曝光後，引發熱議，相關部門暫未回應事件。

據微博用戶「鋼筆樣子」的貼文，上海浦東新區一處公寓因一板（30隻）雞蛋爆發糾紛。事緣有孕婦將早前多買的雞蛋分送給鄰居，鄰居因為不好意思便給了30元（人民幣，下同）。該孕婦一分錢沒賺，之後卻被志願者舉報「非法團購」，有兩名志願者更在深夜上門，要求孕婦將錢退還給鄰居、簽署保證書，並交出雞蛋。

兩名志願者深夜上門 孕婦：我動了你的蛋糕嗎？

該孕婦在影片中表示，「我在群裡把錢把紅包發給大家了，你這麼咄咄逼人，大半夜的，我保證書也寫了，錢也退了，我請大家吃個雞蛋怎麼了？我都躺下了，我在被窩裡偷偷哭。」

身穿紅衣的男子站在一旁，雙手插袋，態度冷淡。有知情者透露，他也是志願者，在微信群裡賣一板雞蛋40元。另一位掛有工作證的「工作人員」則聲稱是按上級要求收回物資。

孕婦隨即要求和「上級部門」聯繫，釐清團購的定義才願意交出雞蛋，更多次強調，「我沒有團購憑什麼退？」雙方爭執不下，孕婦更大罵「團購雞蛋風險在哪裡？你們不配當志願者」，又質疑「我動了你的蛋糕嗎？（觸及志願者的利益）」惟志願者矢口否認。

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「鋼筆様子」後續補充稱，影片中的兩人自行報名當志願者，其中戴有工作牌的人自稱為防控辦的人，事實上並沒有相關部門授權讓他們去沒收雞蛋和寫保證書，「他們卻拿著雞毛當令箭大半夜衝上門兩次」。

事件引發熱議，有網民表示「老百姓自己解決物資短缺問題，居然還成了惡意團購」，也有人質疑志願者有何權利讓人寫保證書，「寫什麼保證書？保證什麼？上級是哪個上級？這種幾個雞蛋的事情大半夜抓著老百姓不放？」、要求撤查事件。

責任編輯：易燕丹

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