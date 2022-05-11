員工在家工作 這公司被揭要求每隔5分鐘人臉打卡 不夠89次當曠工

內地新冠肺炎疫情未止，部分地區實行在家工作（WFH）。網曝在美上市的尚德機構（STG），要求北京朝陽全區員工實行居家辦公，並要員工安裝電腦監控軟件，每5分鐘自動截屏一次，不夠89次算曠工；另有人爆料，因要求「每5分鐘抓拍一次人臉」，大家都不敢去廁所。

消息傳出後，尚德機構美股周二（10日）股價暴跌。據尚德機構回應，在員工知情同意下，由員工自行安裝軟件辦公，工作時間內會抽查員工的工作狀態，有關遠程辦公措施仍在試行階段。

近日有網民爆料稱，尚德機構在員工居家辦公期間，每5分鐘抓拍一次人臉，如果幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，領導和HR也跟著扣錢，以至於大家不敢去上廁所。

另有網民表示，「某公司」要求員工連夜安裝電腦監控軟件，每5分鐘自動截屏一次，不夠89次算曠工。而該監控軟件僅支持Windows系統，使用Mac的員工需安裝虛擬機「以方便公司監控」。

尚德機構：員工知情同意下裝軟件 工作時間內抽查

據「界面新聞」，尚德機構回應稱，由於北京疫情形式嚴峻，響應居家辦公的指示，為確保員工工作效率，公司採取了疫情期間居家辦公的應急管理辦法，並在員工知情同意的情況下，由員工自行安裝軟件進行辦公。在工作時間內，軟件會抽查員工的工作狀態。

尚德機構稱，對於員工就餐休息等個人時間，不屬於工作時間，不做抽查。又強調該遠程辦公措施目前處於試運行階段，公司正在通過內部員工論壇等渠道收集建議，希望能在公司效率和員工體驗上，尋求更好的平衡點。

事件引發網民熱議，有網民批評監控措施，質疑員工人權在哪？又認為如果工作效率要靠監視才能獲得，公司可能已開始走下坡。

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央廣網引述律師認為，用人單位若想員工居家辦公期間視像監控，需要嚴格遵守《個人信息保護法》相關規定。抓拍人臉信息前需要徵得勞動者的單獨同意，並奉行最小化處理敏感個人信息原則。

資料顯示，尚德機構成立於2003年，是專注於學歷教育和職業教育的培訓機構。2018年3月，在美國紐約交易所上市，是國內首家赴美上市的成人在線教育機構。2021財年，尚德機構總營收25.078億元，按年增長13.8%；淨利潤2.12億元，增長149.28%，是2015年來首次實現全年盈利。而尚德機構日前亦遭美國證券交易委員會（SEC）列入預摘牌名單。

責任編輯：林佩怡

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