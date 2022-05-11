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國常會： 經濟下行壓力加大 財政貨幣政策以就業優先

經濟脈搏 19:58 2022/05/11

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總理李克強主持國務院常務會議指，4月經濟下行壓力加大，財政貨幣政策要以就業優先為導向，並在做好防控下暢通物流，維護供應鏈穩定。 

會議指，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，上月經濟新的下行壓力進一步加大。財政貨幣政策要以就業優先為導向，退減稅、緩繳社保費、降融資成本等都着力指向穩市場主體穩崗穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。進一步運用多種政策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗穩就業。

今年高校畢業生人數創歷史新高，為幫扶經濟困難的畢業生減負和就業，國家助學貸款可延期償還，免除今年應償還的貸款利息，惠及400多萬高校畢業生。

支援企業方面，會議指，對困難企業給予住房公積金政策支持，預計減緩企業負擔逾900億元（人民幣，下同）。指導地方對中小微企業、個體工商戶水電氣等費用予以補貼。要確保糧食產量和供應穩定，夯實穩物價基礎，在做好疫情防控同時進一步暢通物流特別是重點地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

另外，會議還提到部署進一步盤活存量資產，拓寬社會投資渠道和擴大有效投資、降低政府債務風險。指導地方拿出有吸引力項目示範，對投資的各類市場主體一視同仁。

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責任編輯：陳建錫

 

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