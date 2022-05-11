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傳上海防疫人員強行破門入戶 官方：係警察抓捕犯罪嫌疑人（有片）

社會熱點 21:46 2022/05/11

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近期，网上流傳一段「上海大白破門而入」的視頻，被認為是防疫人員正以防疫為名，企圖強行進入居民家，引發輿論熱議。上海官方闢謠平台今日（11日）指，該視頻其實是警察正抓捕犯罪嫌疑人。

據網傳視頻顯示，有數名「大白」身處一老式居民樓樓道，前方的「大白」正在破門，後方的「大白」正在拍攝視頻。

上海闢謠平台今日指，經核查，該視頻攝於嘉定區，實為警察抓捕犯罪嫌疑人。拍攝視頻的「大白」實為警方記錄辦案過程。

據嘉定區真新街道介紹，週一（9日）22時許，真新派出所配合普陀警方在轄區一小區查找一涉案犯罪嫌疑人劉某某。劉某某原居住於普陀區，到達該小區內其女友住處後，面對警方問詢，反鎖房門，拒絕開門。根據相關法律法規，真新派出所民警通知消防人員破門。在消防人員破門後，真新派出所民警與普陀辦案民警入屋，依法將嫌疑人控制，並當場移交普陀分局民警處理。

另有網傳圖片顯示一戶居民的門鎖被強行撬開，有網民指是他們樓陰性居民要被拉走轉運，但沒交鑰匙，被防護人員所撬。上海闢謠平台指，實為居民因忘帶鑰匙又家中正在燒水，所以請消防人員破門。

但網上另有不少視頻顯示，住戶被防疫人員強行帶離住所，要求入方艙隔離。

此前有法律學者童之偉發文質疑上門消殺及上門強行將住戶送往方艙隔離皆屬於違法行為，文章此後被刪除，童之偉亦被微博禁言。

法律學者童之偉質疑上海強送民眾方艙隔離屬非法 微博遭禁言

上海「上門消毒」「一人陽性整棟隔離」惹議 當局這樣回應

責任編輯：袁瑋婧

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