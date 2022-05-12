網民自製「離開上海指南」熱傳 要連過5關兼難度不低

上海封控至今個多月，許多外來打工、出差或讀書的人滯留。有當地網民近日自製《離開上海流程及交通指南》，並附上地圖、列車班次等資訊，教導有需要的市民如何離開，在社交平台上瘋傳。但有「攻略」不代表容易做到，據指南內容提到，離開當地最少要連過5關，且難度很高，過程中還非常需要運氣。

（一）買票：火車票預售期為5日，票很難買，大部分時候會顯示「候補」，建議先候補上。離開上海的高鐵每日只有4班：南京方向：G10、G7376；杭州方向：G7511、G7375。據稱在虹橋火車站，每日下午2時現場會放出40多張票。如果沒有買到票即無法離開，要返回居住地。許多人都會從南京、杭州或合肥中轉，目前杭州中轉會被勸返或隔離，合肥只能當日中轉，南京可隔夜中轉，但5月後已不能轉到南京機場，建議提前了解政策。

（二）核酸&抗原：乘高鐵需要48小時內核酸證明+24小時內抗原證明。如果小區集中核酸的結果沒出來，建議找居委商量，在离滬前一天做單人單管。如果核酸證明過期了，可以在支付寶的隨申辦裡查找最近的核酸檢測點，自行前往做核酸。抗原證明則掃描抗原試劑上的二維碼，用疫測達登記即可。

（三）居委放行：準備離開上海前，分別聯繫現居地居委和目的地居委，了解相關要求。現居地居委可能會要求提供目的地居委的接收證明，但有些城市比如南京不會出具接收證明。基本上，有離滬車票並簽署小區解封前不回來的承諾書，居委都會放行。目的地居委要告知抵達時間，以安排轉運車接去隔離點。

（四）出發去虹橋火車站/機場：浦東地區需要經地鐵6號線、16號線再中轉，如果坐有通行證的汽車，市場行情在500元至1800元人民幣不等。浦西地區需要騎共享單車，沿途會有多個檢查點，查核酸、綠碼和車票，亦可坐有通行證的汽車。其他地區需要自行聯繫及租車。

（五）抵達目的地：到目的地後，要跟檢票員報告「從上海來的」，會要求先做核酸並通知相關部門派車來接去隔離，免費或自費各地政策不同。

另外，該指南還提供了通過地鐵、市內鐵路、租車，以及踩單車等前往高鐵站和機場的方法，均頗為複雜，或者要多次中轉；還列出一些可能遇到的情況，包括如果返鄉後回到上海被禁回到小區，只能找尋願意收容的酒店，或是橋下搭帳篷暫時露宿街頭等。

責任編輯：陳建錫