上海新增1449宗本土感染 官方：社會面疫情風險得到有效控制

上海周三（11日）新增144宗本土確診和1,305宗無症狀感染者，總數1,449宗，剔除無症狀感染者轉歸後，新增1,343宗感染，較上一日回升4%。上海衛健委表示，社會面疫情風險得到有效控制，疫情走勢趨穩向好。

（第二版更新於10:55 新增疫情防控新聞發布會內容）

上海衛健委：社會面疫情風險得到有效控制

上海新增144宗本土確診和1,305宗無症狀感染者，其中106宗確診為既往無症狀感染者轉歸，38宗確診和1,303宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增1宗境外輸入性無症狀感染者，在閉環管控中發現。

當日新增5宗本土死亡，均年齡89.2歲，最小年齡87歲，最大年齡93歲。5位患者均合並有嚴重的多臟器慢性基礎疾病，包括冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓、腦梗死後遺症、阿爾茲海默病、糖尿病、急性肝腎功能衰竭等。患者入院後，原發基礎疾病加重，經搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

4月17日至5月11日，上海連續出現本土死亡個案，25天合計死亡565宗，病死率0.0919%（565宗死亡個案/ 614526宗總感染人數），共同點是大多數人年齡均較高，合並多種嚴重基礎疾病或腫瘤，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

上海市衛健委副主任趙丹丹在今日的疫情防控新聞發布會上說，通過各方努力，新增感染者人數整體呈下降趨勢，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，社會面疫情風險得到有效控制，疫情走勢趨穩向好。

他也指出，目前成績並不穩固，反彈風險依然存在，老舊小區、城中村等重點風險區域還要繼續推進拔點攻堅工作，決不能掉以輕心、麻痹大意，決不能讓持續向好形勢發生逆轉，讓各方艱苦努力前功盡棄。

趙丹丹介紹，近階段開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月11日全市共劃分封控區5,973個，涉及人口數約197萬；管控區17,472個，涉及人口數約303萬；防範區49,313個，涉及人口數約1,829萬。

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責任編輯：尹航

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