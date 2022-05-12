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【突發】重慶機場一航班衝出跑道起火黑煙漫天 逾40人受傷（有片）

社會熱點 10:51 2022/05/12

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今日上午08:09，西藏航空B-6425飛機TV9833執行重慶-西藏林芝航班，機上113名旅客，9名機組人員，在重慶江北機場起飛過程中機組發現飛機異常中斷起飛，飛機偏出跑道。 所有旅客和機組全部安全撤離，受傷旅客均為輕傷，送往醫院治療，飛機起火受損。 

據重慶機場官方微博最新通報，逾40名輕傷旅客已送往市內醫院救治。目前，重慶江北國際機場航班起降恢復正常。事故原因正在調查中。

（第二版更新於10:17 所有人員安全撤離）

（第三版更新於10:51 逾40人受傷送院）

網傳影片顯示，現場有大量濃煙。綜合內媒報道，民航重慶安全監督管理局工作人員表示，目前該部門已到現場進行處置。

經查，涉事飛機TV9833型號為空中巴士A319，原本計劃由重慶飛往西藏林芝。

另據認證為「知名航空博主 微博航評團成員」的微博賬號「FATIII」稱，「一張網傳圖片顯示飛機左側引擎似乎脫落，右側機翼折斷，人員能迅速撤離算是萬幸。 ​​​」

該賬號還公布了一段網傳飛機起火視頻，指目前火勢已經撲滅，人員均已撤離。起火位置在機身前部，起落架似乎垮塌。

重慶機場官方微博表示，涉事航班起飛時偏出跑道，機頭左側起火。機場迅速啟動應急救援工作，公安、消防、醫療等迅速趕往事發地處置。113名旅客和9名機組人員全部安全撤離，其中逾40名輕傷旅客已送往市內醫院救治。目前，重慶江北國際機場航班起降恢復正常。事故原因正在調查中。

責任編輯：尹航

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