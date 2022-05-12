  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (四) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

重慶機場一航班衝出跑道起火黑煙漫天 36人受傷（更新版‧有片）

社會熱點 13:26 2022/05/12

分享：

分享：

今日上午08:09，西藏航空B-6425飛機TV9833執行重慶-西藏林芝航班，機上113名旅客，9名機組人員，在重慶江北機場起飛過程中機組發現飛機異常中斷起飛，飛機偏出跑道。 所有旅客和機組全部安全撤離，受傷旅客均為輕傷，送往醫院治療，飛機起火受損。 

據中國民航局通報，撤離過程中，有36人擦傷扭傷，已送院檢查。

（第二版更新於10:17 所有人員安全撤離）

（第三版更新於10:51 重慶機場通報）

（第四版更新於13：23 民航局通報）

網傳影片顯示，現場有大量濃煙。綜合內媒報道，民航重慶安全監督管理局工作人員表示，目前該部門已到現場進行處置。

經查，涉事飛機TV9833型號為空中巴士A319，原本計劃由重慶飛往西藏林芝。

另據認證為「知名航空博主 微博航評團成員」的微博賬號「FATIII」稱，「一張網傳圖片顯示飛機左側引擎似乎脫落，右側機翼折斷，人員能迅速撤離算是萬幸。 ​​​」

該賬號還公布了一段網傳飛機起火視頻，指目前火勢已經撲滅，人員均已撤離。起火位置在機身前部，起落架似乎垮塌。

重慶機場官方微博表示，涉事航班起飛時偏出跑道，機頭左側起火。機場迅速啟動應急救援工作，公安、消防、醫療等迅速趕往事發地處置。113名旅客和9名機組人員全部安全撤離，輕傷旅客已送往市內醫院救治。目前，重慶江北國際機場航班起降恢復正常。事故原因正在調查中。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道


 

開啟hket App，閱讀全文
微博 拉薩 重慶 航空 機場 網絡熱話

上一篇文章

深圳發今年首個暴雨紅色預警 全市中小學校今起停課兩天

下一篇文章

內地研究：逾千名新冠出院患者2年後超半數仍有後遺症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款