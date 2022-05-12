【中美角力】拜登政府擬出新招 阻中國獲得美國數據

中美角力未了，路透引述消息報道，美國政府起草新行政令，將賦予司法部巨大權力，阻止中國等外國對手獲取美國人的個人數據。

報道指出，草案反映出，在特朗普政府試圖禁止美國人使用TikTok和微信失敗後，拜登政府作出更積極回應，應對據稱由獲取大量美國個人數據的中企構成的國家安全威脅。

美國有關當局未有回應。中方曾促美方停止泛化國家安全概念，停止濫用國家力量無理打壓中國科技企業的行徑，公平、公正、非歧視性對待中國企業。中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。

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應對國家安全威脅

據報提案由政政府機構審查；知情人士透露，該份文件為初稿，尚未包括政府機構的意見，或會調整。

一名知情人士表示，如果草案落實，該行政令將賦予美國司法部長加蘭（Merrick Garland），審查並可能禁止涉及出售或訪問數據的商業交易的權力，如果這些交易對國家安全構成給過度風險。

根據報道，一份文件摘錄又顯示，該提案還將指示衛生及公共服務部（HHS）阻止聯邦資金，被用於支持將美國衛生數據轉移給外國對手。

報道引述3名知情人士透露，提案出爐之際，政府官員對商務部在推出規則和調查威脅拖延感到失望。而6月的一項行政令，明確指數商務部使用新工具，保護美國人的敏感數據，不受外國對手通過涉及應用程序交易的攻擊，但商務部未公布有關進展。

責任編輯：林佩怡

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