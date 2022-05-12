【中美角力】拜登政府擬出新招 阻中國獲美數據 京回應

中美角力未了，路透引述消息報道，美國政府起草新行政令，將賦予司法部巨大權力，阻止中國等外國對手獲取美國人的個人數據。

*17：49 新增中國外交部回應

路透報道，草案反映出，在特朗普政府試圖禁止美國人使用TikTok和微信失敗後，拜登政府作出更積極回應，應對據稱由獲取大量美國個人數據的中企構成的國家安全威脅。美國有關當局未有回應。

京：不應無理打壓

在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，在數據安全問題上，中方一貫坦蕩開放合作，而各國都有權採取措施保護本國公民個人數據和隱私，但相關舉措應是合理科學的，不應淪為個別國家泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家和企業的工具。

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應對國家安全威脅

據報提案由政政府機構審查；知情人士透露，該份文件為初稿，尚未包括政府機構的意見，或會調整。

一名知情人士表示，如果草案落實，該行政令將賦予美國司法部長加蘭（Merrick Garland），審查並可能禁止涉及出售或訪問數據的商業交易的權力，如果這些交易對國家安全構成給過度風險。

根據報道，一份文件摘錄又顯示，該提案還將指示衛生及公共服務部（HHS）阻止聯邦資金，被用於支持將美國衛生數據轉移給外國對手。

報道引述3名知情人士透露，提案出爐之際，政府官員對商務部在推出規則和調查威脅拖延感到失望。而6月的一項行政令，明確指數商務部使用新工具，保護美國人的敏感數據，不受外國對手通過涉及應用程序交易的攻擊，但商務部未公布有關進展。

責任編輯：林佩怡

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