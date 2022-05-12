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柳州男子每日飲4杯奶茶險喪命 醫生：24歲人60歲身體

社會熱點 11:42 2022/05/12

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不少人喜歡喝奶茶，但小心飲過量損健康。近日廣西柳州市一名24歲的男生小覃（化名），因每天習慣喝4杯奶茶，導致全身多個器官受損險喪命，醫生也嘆「24歲的怎麼就得了60多歲的人才有的病？」

據《柳州晚報》報導，小覃上周二（3日）因出現不明原因的腹痛、噁心嘔吐等症狀，在母親陪同下到廣西腦科醫院就診。

患糖尿病酮症酸中毒 急性腎損傷

接診的消化內分泌科醫生對小覃進行血液化驗檢查，豈料採集小覃的手指血測量血糖時，血糖值已高出儀器可檢測範圍。醫生轉而採集小覃的靜脈血測量血糖，結果顯示其隨機血糖高達48.8，超出正常值4倍有餘。此外，從小覃體內抽出的血液也呈乳糜狀，如同牛奶，代表他還患有嚴重的高血脂症。

接診醫生診斷小覃患有糖尿病酮症酸中毒、急性腎損傷、高鉀血症、高血壓、高尿酸、脂肪肝、心律失常、急性胰腺炎等一系列危及生命的疾病，並立即將其轉入ICU病房。

小覃每天至少喝4杯奶茶，導致全身多個器官受損險喪命。

重症監護病區副主任、副主任醫師朗恆亮表示，「從醫19年多，還是第一次遇到這麼年輕就患上這麼多『老年病』的患者。24歲的小夥子，怎麼就患上了60多歲的人才有的病？」朗恆亮一問才知，都是奶茶惹的禍。

小覃是奶茶的「重度愛好者」，2020年在深圳打工時，每天至少要喝4杯奶茶，有時甚至每天要喝上6杯才算滿足。雖然體型以肉眼可見的速度變胖，但他不以為意。

奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命

長期飲奶茶吃垃圾食品 內地14歲男生手指變形關節腫如魚蛋

2021年，小覃回到柳州工作生活，「一天4杯奶茶起步」的習慣依舊沒有改變。直至今年4月底，小覃陸續出現腹痛、噁心、嘔吐等不適症狀。起初，小覃和家人猜測或是誤食不乾淨的食物，沒想到竟是長期過量飲用奶茶等含糖飲料，讓24歲的小覃患上一身「老年病」並出現多器官損害。

經過近一周的治療，小覃脫離生命危險，目前血糖、電解質、腎功能指標和尿量均恢復正常。朗恆亮提醒，炎夏將至，「奶茶愛好者」切不可貪杯。長期大量攝入奶茶等含糖飲料會導致人體器官處於超負荷狀態，引發各種急慢性疾病，讓健康亮起紅燈。

責任編輯：易燕丹

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