拜登外交重心轉向亞洲 1峰會1行程揭示重點關注中國

俄烏衝突持續數月，至今尚未平息，外電指美國總統拜登正將外交重心重新轉向亞洲，本周將接待到訪的東盟國家領導人，下周啟程訪問南韓、日本，期間並將出席四方安全對話（Quad）領導人會晤。

外界普遍預計，周四（12日）起為期兩天的美國-東盟特別峰會，可能聚焦中國議題。白宮表示，烏克蘭戰爭肯定會成為討論議題，但這也是討論亞太地區安全的機會。據報這是美國與東盟時隔6年再次召開特別峰會，也是自2017年以來雙方領導人首次面對面會晤。

美國東盟峰會 展示紮根印太

據路透報道，預計東盟10國領導人當中，將有8位出席。其中緬甸領導人因去年該國政變而被排除在外，菲律賓則處於選舉後的過渡期。拜登周四將在白宮為東盟領導人舉行晚宴，周五在美國國務院舉行會談。

報道指出，美國駐東盟臨時代辦Kate Rebholz表示，此次峰會將產生雄心勃勃、具有前瞻性的美國-東盟願景聲明，以及一些新倡議，包括在公共衛生、氣候及經濟增長等方面的合作。

分析人士預料，這次峰會不會有重大進展，只具象徵意義，可能是把美國-東盟的「戰略夥伴關係」，提升為「全面戰略夥伴關係」，使之與東盟同澳洲和中國的關係表述一致。不過，有分析認為，美國要展示正牢牢紮根於印太地區，這點非常重要。

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訪韓日或宣布印太經濟框架 抗衡中國影響力

另外，拜登將於本月20日至24日到訪南韓、日本，加強雙邊關係之外，預計會談及北韓、烏克蘭問題及中國日益增長的影響力。拜登並會在訪問日本期間，出席美日澳印四方領導人會晤。

據日本傳媒報道，拜登預計將於本月稍後宣布成立印太經濟框架。日本駐美大使富田浩司本周表示，預計拜登將在到訪韓日期間發布這個框架。據報日本、南韓等將加入，澳洲和紐西蘭也將加入。而包括新加坡在內的東盟國家也可能加入。此框架被視為抗衡中國的影響力。

京促摒棄對抗小圈子 多做有利地區和平的事

中國外交部曾表示，東盟國家是促進地區發展繁榮的「棋手」，不是地緣爭奪的「棋子」，希望美方以實際行動落實支持東盟中心地位的承諾，摒棄冷戰思維和「印太」對抗小圈子，多做有利於本地區和平、發展和繁榮的事，而不是相反。

中方又強調，國與國之間的合作及地區倡議應順應大勢、合乎民心，應有利於促進地區和平穩定與繁榮，而不是搞封閉排他的小圈子，損害地區國家互信與合作。四邊機制充斥著陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心。

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責任編輯：林佩怡

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