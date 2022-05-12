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王毅視頻會晤巴基斯坦外長：堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀

國情動向 11:52 2022/05/12

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日前巴基斯坦遭恐襲，3名中國人遇難，昨日（11日）中國外長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾舉行視頻會晤時，專門就在巴中國公民安全問題交換意見，達成了共識。王毅指出，中方願同巴方一道，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀

據中國外交部網站消息，王毅對比拉瓦爾指出，4月26日，卡拉奇大學孔子學院班車遭遇恐怖襲擊後，巴總統、總理、議長、各黨派領導人及各界人士一致譴責恐襲，夏巴茲總理和你本人第一時間到中國駐巴使館弔唁，致信中國領導人表示慰問。巴內閣還決定將保障在巴中國公民安全提升至前所未有程度。中方對此予以充分肯定。

王毅表示，過去一段時間巴基斯坦接連發生針對中國在巴人員的恐襲事件，造成嚴重傷亡，中國領導人對此極為重視，中國社會對此高度關注，中國政府對這一暴行予以強烈譴責。恐怖勢力的目的就是削弱巴政府公信力，就是破壞中巴傳統友好。

巴基斯坦恐襲 孔子學院3中國教職員遇難 駐巴大使館要求嚴懲兇手

巴基斯坦巴士爆炸 9名中方人員死亡 巴方：故障致氣體洩漏 （第三版）

他強調，雙方應立即行動起來，採取堅決有效措施加以應對。當務之急是加快查案追兇，儘快予以嚴懲。雙方要有針對性地提升在巴中方人員、機構和項目的安全保護，及時安全預警，堵塞安保漏洞。希望巴方加快落實《維護中方人員、機構和項目在巴安全的加強版工作方案》，切實保障中巴經濟走廊和在巴中國人員、機構和項目安全，堅決防止再次發生類似事件。中方將繼續支持巴方提升反恐能力，願同巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

比拉瓦爾表示，巴方對卡拉奇孔子學院恐襲事件予以最強烈譴責。對中國兄弟姐妹的襲擊就是對巴人民的襲擊。巴堅定反對一切恐怖行徑，定將此案查得水落石出，定將所有犯罪分子繩之以法。恐怖分子針對的目標是巴中友好，巴方絕不會讓他們得逞。巴情報機構和執法機構正夜以繼日工作，將竭盡所能懲治犯罪分子，並全力防止類似事件再次發生。中國是巴最好的朋友，巴方願進一步提高反恐能力，確保所有在巴中國公民的安全。

外交部深夜回應卡拉奇恐襲：中國人的血不能白流

華駐巴基斯坦領館 遭自殺式恐襲

責任編輯：袁瑋婧

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國防 地緣政治 譴責 外交 大學 巴基斯坦 王毅 恐襲 中國外交部 中國

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