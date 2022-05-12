  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (四) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中財辦韓文秀：疫情是經濟社會發展攔路虎 須科學精準有效防控

經濟脈搏 11:57 2022/05/12

分享：

分享：

疫情持續衝擊經濟發展。中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，疫情是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精準有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。人民銀行副行長陳雨露說，下階段將把穩增長放在更加突出的位置。

韓文秀：須科學精準有效防控疫情 充分挖掘內需

在今日舉行的中宣部「中國這十年」系列主題新聞發布會上，韓文秀表示，前不久中央政治局會議研究了當前經濟形勢和經濟工作，黨中央對經濟下行壓力加大早有預判，針對新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰上升的情況，黨中央明確要求，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。這幾個方面都要兼顧好，不能單打一，這是一個高難度動作，是對各地區各部門的重大考驗，要認真落實到位。

韓文秀說，疫情是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精準有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。在經濟工作方面，首先要加快落實已經確定的政策，力爭在上半年全部落地。國務院和有關部門也正在緊鑼密鼓、源源不斷地出台一些細化的政策舉措，積極幫扶受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶，穩住廣大市場主體。

二是要抓緊謀劃和推出增量政策工具。中國的財政政策、貨幣政策和其他政策有足夠的空間和多樣化的工具，在應對經濟下行壓力方面有豐富的調控經驗，將進一步加強相機調控，該出手時就會出手。

三是要善於用改革的辦法解決發展中的問題。中國的市場活力、發展潛力是巨大的，也是客觀存在的，關鍵是要把它們激發出來。要堅定不移深化改革、擴大開放、搞活經濟，為發展提供強大的動力。

還有一點是要充分挖掘內需潛力。前不久召開的中央財經委會議強調，要全面加強基礎設施建設，發揮有效投資的關鍵作用。還要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，對此有關部門都正在抓緊落實新的政策舉措，謀定而後動。

人行前官員對二季度經濟增長作出3預測 最有可能是這樣

人行：著力穩經濟 結構性貨幣政策工具積極做好「加法」

在同場發布會上，陳雨露談及關於應對疫情衝擊的貨幣政策，人行按照黨中央、國務院決策部署，注重充足發力、精準發力、靠前發力，加大穩健貨幣政策的實施力度，有力支持宏觀經濟大盤保持穩定。

他說，下一階段，人民銀行還會把穩增長放在更加突出的位置，加強跨周期政策調節，加快落實已經出台的政策措施，特別是要積極主動謀劃增量的政策工具，繼續穩定信貸總量，繼續降低融資成本，繼續強化對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，加大對實體經濟的進一步支持。

國常會： 經濟下行壓力加大 財政貨幣政策以就業優先

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
銀行 金融 中國人民銀行 經濟 貨幣政策 財政政策 中共中央政治局 疫情 新冠肺炎疫情 經濟數據表現

下一篇文章

國常會： 經濟下行壓力加大 財政貨幣政策以就業優先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛
中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛
一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）
一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
Tesla致函感謝上海政府 擬建新工廠提升年產能至100萬輛
Tesla致函感謝上海政府 擬建新工廠提升年產能至100萬輛
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長
內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款