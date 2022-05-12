發改委：按聯合國標準 中國人民生活已進入相對殷實富足階段

國家發改委副主任胡祖才今日（12日）指，按聯合國的標準，中國的人民生活已經進入相對殷實富足階段。

據中新網，中共中央宣傳部就經濟和生態文明領域建設與改革情況舉行新聞發佈會

胡祖才回應稱，黨的十八大以來，人民生活的質量和社會的共享水平取得了歷史性進步，全方位躍升。

居民人均可支配收入超過3.5萬元

他指出，絕對貧困人口得到了歷史性解決，全面打贏脫貧攻堅戰9899萬農村貧困人口全部脫貧。城鎮新增就業年均超過1300萬人，居民人均可支配收入超過3.5萬元（人民幣，下同），比2012年增長近八成，增速快於經濟增長。城鄉居民收入比顯著縮小至2.5：1。中等收入群體的規模超過4億多人。

他表示，體現社會品質和消費升級的恩格爾係數，按聯合國的標準，中國的人民生活已經進入相對殷實富足階段，每百戶家庭擁有汽車超過37輛，比2012年翻了1倍還多。住房條件也顯著改善，城鎮棚戶區改造3961萬套，惠及9000多萬居民。老舊小區改造惠及2000多萬戶，1.8億左右的農村人口進城成為城鎮的常住人口，享受更高質量的城市生活。

他還提到，這十年，農村地區、邊疆民族地區、革命老區、脫貧地區教育水平得到了歷史性的提高，區域城鄉校際差距明顯縮小，義務教育普及程度超過了高收入國家的平均水平。社會保障網全方位織密織牢。

胡祖才最後指出，過去十年的民生建設成就是歷史性的，全方位的，但與人民群眾日益增長的美好生活需求相比，還存在不少短板和弱項。他強調，下一步，將持續加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，紮實推進基本公共服務均等化，着力提高中低收入人群的收入，加大對薄弱環節、重點地區、困難群眾的傾斜力度，努力讓全體人民在高質量發展中享有更高品質的生活，一步一個腳印，朝着共同富裕的目標邁進。

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責任編輯：袁瑋婧