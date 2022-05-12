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小馬可斯宣布當選菲律賓總統 中美領導人祝賀說了什麼？

國情動向 12:53 2022/05/12

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菲律賓總統大選，已故總統馬可斯的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布勝出。中國國家主席習近平昨日（11日）致電小馬可斯，祝賀他當選，並強調中菲關係面臨重要機遇和廣闊前景。另一邊廂，美國總統拜登也致電祝賀小馬可斯，表示期待加強美菲聯盟。

外界一直關注小馬可斯將怎樣處理與美國、中國的關係。有分析認為，小馬可斯執政或更親中疏美。

【菲律賓大選】小馬可斯壓倒大勝 美媒：中國的勝利

習近平：中菲關係面臨重要機遇和廣闊前景

據新華社今日報道，習近平致電小馬可斯，祝賀他當選菲律賓總統。習近平指出，中菲是一衣帶水的鄰居、風雨同舟的伙伴。近年來，在雙方共同努力下，中菲關係不斷鞏固提升，為兩國人民帶來福祉，為地區和平穩定作出貢獻。

習近平強調，當前，中菲兩國都處在關鍵發展階段，雙邊關係面臨重要機遇和廣闊前景。他高度重視中菲關係發展，願同小馬可斯當選總統建立良好工作關係，堅持睦鄰友好，堅持攜手發展，深入推進兩國全面戰略合作關係，造福兩國和兩國人民。

王毅：中國在南海問題不會以大欺小 願與菲律賓攜手

拜登：加強美菲同盟

美國白宮亦公布，拜登11日已致電小馬可斯，祝賀他當選總統。拜登強調期望與他合作，繼續加強美菲同盟，並擴大雙邊在多方面的合作，包括應對新冠疫情、氣候變化、促進經濟增長和尊重人權方面。

美國國務卿布林肯則指，美國期待和小馬可斯合作，強化兩國之間的持久聯盟，亦將密切合作，推動建立一個自由開放、互聯互通、繁榮、安全和有韌性的印太地區。

美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約

小馬可斯或親中疏美

據外電報道，小馬可斯與中國有長期聯繫，同時他也尋求與習近平就南海爭議海域達成新協議。他曾於競選期間表示，由於中國不承認，2016年的南海仲裁並無效用，將尋求與中國達成雙邊協議以解決分歧。

另有菲律賓安全專家認為，小馬可斯也希望他的基礎建設議程，能吸引中國的投資。

而小馬可斯與美國的關係複雜，1995年夏威夷法院下令要馬可斯家族向其父統治時期受害者支付20億美元賠償，但小馬可斯拒絕配合，他和母親面臨藐視法庭的裁決和3.53億美元的罰款，小馬可斯迄今已有15年未曾訪問美國。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞研究主任波林（Greg Poling）表示，小馬可斯篤定勝利，將讓華府很多人感到失望。但這未改變美菲聯盟比以往任何時候更加重要的事實，美國需要繼續深化雙邊關係。

責任編輯：林佩怡

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