中財辦、 人行官員齊發聲穩經濟 謀劃增量政策工具

受新冠肺炎疫情及封控等影響，中國經濟下行壓力加大，官方連日發聲穩經濟。中央財辦副主任韓文秀承認，中國經濟又處在一個攻堅克難、爬坡過坎的關鍵時刻，表示要抓緊謀劃和推出增量政策工具，強調中國財政、貨幣政策有足夠空間和多樣化工具，將會加強相機調控，「該出手時就會出手」。

中國人民銀行副行長陳雨露亦指，會把穩增長放在更加突出的位置，加大對實體經濟支持。他又表示，中國金融風險整體收斂、總體可控，並提到A股市場經受住了多輪次、多因素外部衝擊的考驗。

市場方面，受外圍影響上證綜指低開，之後走勢反覆，截至13：12，現報3057.7點，微跌1點。

把穩增長放在更加突出位置

中共中央宣傳部今日（12日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會。會上有記者問到，受疫情衝擊，有分析師認為二季度經濟增長可能會明顯放緩，甚至出現負增長，宏觀政策怎樣應對？

國常會： 經濟下行壓力加大 財政貨幣政策以就業優先

陳雨露表示，應對疫情衝擊，人行注重充足發力、精準發力、靠前發力，加大穩健貨幣政策的實施力度，有力支持宏觀經濟大盤保持穩定。

▲ 人行副行長陳雨露。

他提到，一是前瞻性降準，保持流動性的合理充裕；二是引導貸款市場利率在比較低的水平上進一步下降，降低市場主體融資成本，激發融資需求；三是新出台多項結構性貨幣政策工具；四是及時出台加強金融服務、加大實體經濟支持力度的23條政策措施，全力支持疫情防控和經濟社會發展

他指出，下一階段，人行還會把穩增長放在更加突出位置，加強跨周期政策調節，加快落實已出台政策措施，特別是要積極主動謀劃增量的政策工具，繼續穩定信貸總量，繼續降低融資成本，繼續強化對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，加大對實體經濟的進一步支持。

財政貨幣政策有足夠空間 「該出手時就會出手」

韓文秀提到，黨中央對經濟下行壓力加大早有預判，針對疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰上升，明確要求，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。這幾個方面都要兼顧好，不能單打一，是個高難度動作，是對各地區各部門的重大考驗，要認真落實到位。

▲ 中財辦副主任韓文秀。

其中，疫情方面，他表示疫情是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精準有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。

中財辦韓文秀：疫情是經濟社會發展攔路虎 須科學精準有效防控

至於穩經濟，他指出要抓緊謀劃和推出增量政策工具，強調中國的財政政策、貨幣政策和其他政策有足夠的空間和多樣化的工具；中國在應對經濟下行壓力方面有豐富的調控經驗，將會進一步加強相機調控，該出手時就會出手。

此外，要堅定不移深化改革、擴大開放、搞活經濟，充分挖掘內需潛力，全面加強基礎設施建設，發揮有效投資的關鍵作用。還要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，有關部門正在抓緊落實新的政策舉措。

最後，他稱中國經濟又處在一個攻堅克難、爬坡過坎的關鍵時刻，面臨的依然是前進中的問題、成長中的煩惱，只要堅定信心、迎難而上，就能化挑戰為機遇，迎來柳暗花明，就是中國經濟發展的基本邏輯。

責任編輯：林佩怡

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