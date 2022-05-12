深圳發今年首個暴雨紅色預警 全市中小學校今起停課兩天

華南沿岸地區遭遇今年入汛以來最強降雨天氣，廣東、福建一帶暴雨持續，部分地區或有特大暴雨。其中，深圳市昨（11日）以來，已連續兩天出現全市性暴雨局部特大暴雨，當局今日（12日）凌晨發出今年首個暴雨紅色預警信號，另宣布全市中小學、幼兒園停課2天。

據深圳市氣象局，深圳本輪強降雨天氣，具有「持續時間長、累積雨量大、影響范圍廣、短時雨強強、易出現在凌晨至上午、致災風險高」的特點。截至早上7時30分，深圳平均雨量113毫米；最大累計雨量401.4毫米，出現在大鵬新區南澳街道；最大小時雨強83.8毫米，出現在福田區南園街道南園站。網傳圖片顯示，雨時能見度較低，多地道路出現積水。

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目前，深圳羅湖、南山、福田、鹽田、龍華、龍崗、坪山、大鵬新區、西部和東部海區，暴雨紅色預警信號生效中；福田以東區域地質災害氣象風險黃色預警生效。市氣象台預計，明日仍有暴雨到大暴雨，伴有7至8級雷暴大風。

後日全省氣溫下降

為確保學生人身安全，經綜合研判，深圳市三防指揮部決定今日至13日全市范圍內中小學校、幼兒園停課兩天，校外培訓、托幼、托管機構停止服務。當局又呼籲市民關注天氣變化，減少非必要出行，並倡導居家辦公。

此外，受陰雨天氣和冷空氣共同影響，廣東全省氣溫會有所下降，北的北部和粵東市縣今日最低氣溫介乎21℃至23℃，其餘市縣23℃至26℃。預計到後日（14日），中北部市縣的雨勢將明顯減弱，但南部市縣仍有大到暴雨，屆時中北部市縣的最低氣溫將進一步下降至14℃至16℃，其餘市縣17℃至21℃。

責任編輯：易燕丹

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